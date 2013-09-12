«Параллель» - самые популярные автозаправки Востока Украины

Автозаправки под ТМ «Параллель» являются самыми популярными среди автомобилистов Востока Украины. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного независимой исследовательской группой Research & Branding Group. По данным исследования, практически каждый второй водитель Донецкой и Луганской областей регулярно заправляет свой автомобиль в сети АЗК под ТМ «Параллель». А знание бренда ТМ «Параллель» в Восточных областях Украины превышает 94%.



Позиции АЗК под ТМ «Параллель» по количеству приверженцев почти втрое превышает аналогичные показатели других крупных сетей в Донецкой и Луганской областях страны.

Согласно исследованию, главными мотивами для выбора «Параллель» в качестве регулярной АЗС для автомобилистов становятся хорошее качество топлива, удобное расположение и качественное обслуживание. Значительная часть опрошенных также ценит стабильность качества топлива и преимущества программы лояльности. К слову, бонусная программа для розничных клиентов «КартБланш» является самой популярной программой лояльности на Востоке страны – более 60% водителей демонстрируют осведомленность о ней. К тому же «КартБланш» занимает 1-е место и по уровню удовлетворенности клиентов программой лояльности среди сетей АЗС.

Продолжают лидировать на рынке фирменных топлив бензины и дизель под ТМ Perfekt. Так, ТМ Perfekt остается самой узнаваемой топливной торговой маркой на Востоке Украины. При этом подавляющее большинство водителей, заправляющихся Perfekt 92 и Perfekt 95, отметили удовлетворенность качеством топлива. Свой выбор респонденты мотивируют тем, что «использование этого топлива снижает количество обращений на СТО», «топливо чистое, без примесей», «хорошая работа двигателя».

«Независимое исследование подтвердило твердые позиции АЗК «Параллель» на Востоке страны, - отмечает генеральный директор компании Елена Хилиенко. - Мы ценим доверие наших клиентов и гарантируем стабильно высокое качество топлива и комфортное обслуживание водителей на наших АЗК в любом регионе присутствия. Уверены, что у нас есть все возможности для усиления наших позиций на рынке Днепропетровской и Запорожской областей».

Исследование проводилось в июле-августе 2013г. в городах Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей методом личных интервью с пользователями автозаправочных станций. Всего было опрошено более 4400 человек.

Напомним, в 2012 году компания «Параллель» инвестировала 3 млн. грн. в развитие системы контроля качества нефтепродуктов для сети АЗК под одноименным брендом и более 5 млн. гривен в развитие дополнительных сервисов на АЗК.

Справка

ООО «Параллель-М ЛТД» - Сеть под брендом «Параллель» сегодня насчитывает 117 АЗК, из них 36 АЗС являются джобберами компании, использующими бренд «Параллель» на основании соответствующего договора (20 АЗС компании «Донбасснефтепродукт» и 16 АЗС компании «Нефтепромторг»). Также «Параллель» использует торговую марку «Гефест» в Запорожской области и АР Крым (всего 2 АЗС) и торговую марку PitStop в г. Донецке (1 АЗК), еще 12 АЗС компаний «Донбасснефтепродукт» (8) и «Нефтепромторг» (4) реализуют топливо компании «Параллель» в сети своих АЗС.

Бренд «Параллель» сегодня представлен в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Компания «Параллель» в 2012 году стала членом Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров с целью внедрять принципы Всемирной топливной хартии в Украине.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.