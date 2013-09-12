Киев. 12 сентября. УНИАН. Украинская ассоциация владельцев оружия инициирует разработку и принятие законопроекта «Об оружии».

О соответствующей общественной инициативе относительно подготовки законопроекта «Об оружии» сообщил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин на пресс-конференции в УНИАН.

Инициаторы разработки законопроекта подчеркивают, что Украина является единственной европейской страной, где вопросы приобретения, владения, хранения и применения, а также контроля в сфере оборота огнестрельного оружия законодательно не урегулированы. Они замечают, что несовершенство существующей нормативной базы приводит к многочисленным нарушениям в сфере оборота огнестрельного оружия и росту количества преступлений с его применением. В то же время, в цивилизованных странах мира, включая бывшие республики СССР, соответствующие законы действуют, способствуя наведению реального порядка в обществе и снижению уровня преступности.

Объявляя о старте проекта, инициаторы исходят из базовых положений Конституции Украины, в которых жизнь человека заявлена высшей ценностью и гарантируется неприкосновенность и безопасность лица, его право на защиту своей жизни, чести и достоинства, а также жизни, здоровья, чести и достоинства членов своей семьи, частного имущества всеми законными средствами самозащиты. Вместе с тем в основу инициируемого закона будет положен международный опыт разработки и реализации аналогичных документов, в частности, законодательная практика и нормы Европейского Союза.

"По нашему мнению, вооруженному сообществу нужен путь диалога, во время которого состоится обсуждение тех проблем оружейников, что позволит создать закон об оружии", - сказал Учайкин, добавив, что инициаторы приглашают к разработке законопроекта все заинтересованные стороны.

"Перед нами стоит сверхсложное задание: мы должны разрушить мифы вокруг оружия и закона об оружии. Для того, чтобы мы лучше понимали, о каких мифах идет речь, я вам скажу – хочу, чтобы все знали, что в Украине люди легально владеют 2 миллионами единиц огнестрельного оружия, и никто из него никого не убивает", - сказал Учайкин. По его словам, около полмиллиона человек используют огнестрельное оружие в связи со служебной и профессиональной деятельностью. Он также рассказал, что сегодня в Украине возможно без всяких проблем купить автомат Калашникова, получив соответствующее разрешение. И сегодня на руках у людей десятки тысяч таких автоматов, которые отличаются от армейских лишь тем, что не стреляют очередями. "И никто никого не убивает", - подчеркнул он. В то же время, по его словам, в Украине более 3,5 миллиона единиц нелегального оружия, и именно это оружие используется для правонарушений.

Инициаторы проекта убеждены, что общественное обсуждение закона будет способствовать развитию демократических принципов общества, росту уровня правосознания, а также осознанию гражданами того факта, что предоставление любого права, означает признание личной ответственности за последствия его нарушения.

Учайкин отметил, что до сих пор все законопроекты, которые попадали в Верховную Раду, были, по существу, проявлением тайных договоренностей определенных лоббистских структур. "Именно за счет непрозрачности подготовки таких законопроектов, они не воспринимались обществом. Инициируя этот проект, мы, фактически, начинаем широкое общественное обсуждение будущего Закона Украины “Об оружии”, в котором нуждается украинское общество, и призываем к сотрудничеству все заинтересованные стороны. Мы уверены, что закон будет написан и принят, и каждый гражданин получит право на защиту своей жизни, достоинства и частной собственности цивилизованным способом. Это чрезвычайно важно, учитывая стремительный рост уровня преступности и тотального недоверия украинцев к возможности защитить их силами МВД», - заметил он.

Потому украинская ассоциация владельцев оружия разместила на своем сайте общественный проект закона (http://zbroya.info/uk/kb/zmist), и каждый заинтересованный может с ним ознакомиться и высказать свои предложения и замечания к данному документу. Учайкин обратил внимание, что это не окончательный вариант документа, и он будет дорабатываться специалистами после обсуждения, которое будет длиться в течение месяца.

"Закон будет прозрачным от начала до конца", - подчеркнул Учайкин.

Кроме того, ассоциация отправила руководителям всех фракций парламента письма с предложением поддержать общественное обсуждение законопроекта и направить своих специалистов для окончательной редакции с последующим внесением его на рассмотрение Верховной Рады.

Президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта заметил, что, к сожалению, тема оружия является очень провокационной, и ее очень легко исказить. Поэтому он выразил надежду на взвешенное отношение к этой теме. "Наличие закона об оружии это не команда на тотальное вооружение общества, наличие закона об оружии - это наличие нашей цивилизованности, и того, как общество, СМИ может осуществлять общественный контроль над оборотом", - отметил он.

Президент Всеукраинской федерации прикладных стрелковых видов спорта Сергей Львович подчеркнул, что сегодня нужно возродить культуру владения оружием. По его словам, нужно разработать систему обучения тех людей, кто хочет владеть оружием. "Задание законопроекта - не только разрешить покупку оружия, но и обеспечить основу безопасной подготовки владельцев оружия, когда любой гражданин будет уверен в том, что любой человек, владеющий оружием, сможет научиться, знать свои права и обязанности, пройдет комплексную подготовку по теоретической и практической части, а также правовой, чтобы человек знал ответственность, а также медицинскую подготовку по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях при неосторожном обращении с оружием", - заметил Львович.