Адвокаты заявляют о нарушении прав осужденного бизнесмена из Бердянска Самвела Мартиросяна

Киев. 12 сентября. УНИАН. Адвокаты Виктория Харчук и Федор Чесняк заявляют о нарушении прав осужденного бизнесмена из Бердянска Самвела Мартиросяна.

Об этом защитники сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Харчук утверждает, что дело против ее подзащитного сфабриковано и заказное.

“Началось с того, что Мартиросяну в 2010 году предложили выехать с территории Украины, иначе он сядет”, - утверждает защитница, прибавив, что сразу после отказа против бизнесмена было возбуждено уголовное дело. “Были подброшены наркотики в дом... Был проведен обыск... В холодильник был подброшен героин. Также была подложена граната в детские игрушки”, - рассказала Харчук.

Адвокат обратила внимание, что Мартиросяну был объявлен приговор в районном суде Запорожья — три года лишения свободы условно, но подзащитный не был освобожден в зале суда, как предусматривает законодательство при условном наказании, а направлен в СИЗО. Во время обращения адвокатов в апелляционный суд Харчук сообщили, что здесь апелляция не может рассматриваться, поскольку приговор не подписан судьей райсуда. Вернувшись в райсуд, адвокат узнала, что дело возвращено на повторное рассмотрение. После повторного рассмотрения Мартиросяну был вынесен приговор — 5 лет лишения свободы.

“Мартиросян был незаконно задержан, было полностью сфабриковано уголовное дело, которое до сих пор находится на рассмотрении”, - сказала Харчук. Заказчиков она не назвала, сказав, что точно не знает, но утверждает, что дело контролируется представителем судебной инстанции в области.

По словам Харчук, Мартиросян находится в СИЗО уже около 3,5 лет и сейчас состояние его здоровья очень ухудшилось. “У него очень серьезные заболевания, которые необходимо лечить в стационаре и невозможно лечить в условиях СИЗО. Мы неоднократно обращались к руководству СИЗО с тем, чтобы его лечили в стационаре, но однозначного ответа нам не дают, потому что есть команда и она поддерживается в СИЗО”, - заявила адвокат.

“По представлению Генпрокуратуры были назначены три медицинские комиссии, чтобы изучить состояние здоровья Мартиросяна. Три комиссии дали заключение, что действительно нужно его лечить, но в это время он продолжает находиться в СИЗО, никто лечением не занимается”, - отметила Харчук.

Со своей стороны Чесняк сообщил, что у Мартиросяна эндокринная болезнь и предраковое состояние, а кроме того, у него повышенное давление.

“Что касается состояния здоровья, как написано в ответе СИЗО: его состояние здоровья средней тяжести, но в любой момент может измениться и закончиться летальным исходом. Для СИЗО такое заключение - редкость, но, тем не менее, они констатируют такое состояние здоровья и рекомендуют доставить в специализированное медицинское учреждение для операции”, - сказал он, прибавив, что сейчас в СИЗО Мартиросяну время от время при ухудшении состояния здоровья вызывают скорую помощь, которая просто делает уколы.

По словам Харчук, в настоящее время рассмотрение дела Мартиросяна находится в апелляционном суде, и неизвестно, сколько Мартиросяна еще будут удерживать в СИЗО.

“Уже сменилась третья тройка судей в апелляционном суде, потому что судьи, которые порядочные и законопослушные, отказываются принимать участие в апелляции. И у нас дело уже больше года находится в апелляционном суде без рассмотрения. Сейчас рассмотрение назначено на 1 октября, но не гарантировано, что опять у нас кто-то не заболеет, пойдет в отпуск и тому подобное”, - сказала адвокат.

Она уверяет, что “данное уголовное дело шито белыми нитками, в деле нет ни одного доказательства, ни одного намека, что Мартиросян имел отношение к данному уголовному делу”. Защитники также отметили, что Мартиросян все время пишет в разные инстанции, что не виновен и не нарушал закон, но его обращения игнорируются.

“Своими возможностями, которыми наделены адвокаты, мы ничего сделать не смогли. Мы расписываемся в своей беспомощности на сегодняшний день, потому что система сильнее нас. Мы призываем объединиться, чтобы сломать систему”, - резюмировал Чесняк.

Адвокаты отметили, что надеются этой пресс-конференцией “всколыхнуть” ситуацию.

“Потому что эта тема касается каждого, не только Мартиросяна. Никто не защищен, любой человек, если он кому-то не угоден, мешает, ему могут подбросить наркотики, составить протокол...”, - сказала Харчук.