В Киеве представили брошюру «Цитатник украинского националиста»
15:29, 12 сентября 2013Последние события
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Киев. 12 сентября. УНИАН. В Киеве состоялась презентация брошюры «Цитатник украинского националиста».
Книгу представила на пресс-конференции в УНИАН автор издания - главный редактор сайта «Антифашист» Оксана Шкода.
В брошюре приводятся высказывания вождей третьего рейха, в том числе Адольфа Гитлера, а также украинских политических деятелей и политиков, в том числе Степана Бендеры, Юлии Тимошенко, Олега Тягнибока, Ирины Фарион и других.
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