В Киеве представили брошюру «Цитатник украинского националиста»

Киев. 12 сентября. УНИАН. В Киеве состоялась презентация брошюры «Цитатник украинского националиста».

Книгу представила на пресс-конференции в УНИАН автор издания - главный редактор сайта «Антифашист» Оксана Шкода.

В брошюре приводятся высказывания вождей третьего рейха, в том числе Адольфа Гитлера, а также украинских политических деятелей и политиков, в том числе Степана Бендеры, Юлии Тимошенко, Олега Тягнибока, Ирины Фарион и других.