Юные пожарники - серьезные помощники

Группа компаний «ФОКСТРОТ» в рамках собственного социального проекта «Школа безопасности» поддержала XIX Всеукраинский фестиваль дружин юных пожарных, при помощи которых за прошедший год провела больше 20 Уроков безопасности в 10 областях Украины



10 сентября в детском оздоровительном лагере «Юность» подвел итоги Всеукраинский фестиваль «Дружин юных пожарных». 27 команд ДЮП с каждого региона Украины приехали в Евпаторию, а протяженность дороги до фестиваля составила почти 51 тысячу километров, что на 10 881 километр больше, чем длина экватора Земли!

Дети соревновались в творческих конкурсах «Визитка», «Социальный плакат», «Домашнее задание» на тему «Сірники не можна брати, бо спалити можна хату!». Организаторы уделили особое внимание и спасательному мастерству участников фестиваля – все команды показали свое умение в конкурсах «Безопасная прогулка», «Лучший ствольщик», «Грибы», «Медицина» и т.д.



Около 200 старшеклассников, активно участвующих в пропаганде правил пожарной безопасности, получили на фестивале высокую оценку своим знаниям и умениям от членов жюри.

- Спасибо за помощь в деле пропаганды правил безопасности среди школьной молодежи, - обратился к юным дружинникам директор Департамента персонала Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор службы гражданской защиты Александр Евсюков. - Такие фестивали и конкурсы формируют из молодых и талантливых людей мощную волонтерскую силу, которая может прийти на помощь профессиональным спасателям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Независимо от того, каким титулом будет отмечен каждый из вас, знайте, что вы все победители! Будем ждать вас как смену через несколько лет!

Победители соревнований были награждены грамотами и поощрительными призами от организаторов фестиваля - ГСЧС в Украине и Добровольного пожарного общества Украины.

Свои симпатии назвала и Группа компаний «ФОКСТРОТ». Бизнес с 2002 года реализует собственный социальный проект «Школа безопасности» под девизом «Комфортно там, где безопасно!» и поддерживает системную работу старшеклассников по пропаганде правил безопасности среди ровесников. «ФОКСТРОТ» поблагодарил команды за яркое творческое и спортивное выступление - юных спасателей из Винницкой области (команда «Полигон»), команду «Полум’я» Харьковской области, «Ветерок надежды» с Одесской области, а также тех ребят, кто показал личные высокие результаты в соревнованиях.

- Все вместе мы виделись ровно год назад на предыдущем фестивале ДЮП, но со многими встречались в течение года на совместных со Службой спасения «101» Уроках безопасности для малышей, где участники ДЮП были самыми эффективными учителями правил безопасности, - обратилась к участникам фестиваля Алевтина Белецкая, пресс-секретарь Группы компаний «ФОКСТРОТ». – Младшие школьники страны радовались на этих Уроках ярким выступлениям ДЮП не раз, и каждое было уникальным. Встречу с житомирскими "Непоседами" не испортил даже сильнейший снегопад декабря, а с «Горящими сердцами» в Николаеве – разбушевавшийся знойный ветер. Покорили своим артистизмом зрителей Уроков безопасности команды ДЮП «Стоп-кадр» из Черновцов и «Бамбл БИЗ» из 207-ой школы Киева. В апреле малыши учили правила на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения в Донецке вместе с макеевской командой "Последний герой"; в августе – с командой "Мы - запорожцы" на горках аквапарка-гиганта «Остров сокровищ» в Кирилловке на Азовском море.

- Огромное спасибо всем активистам ДЮП - я уверена, что наши общие действия усиливают ту положительную динамику на снижение детского травматизма, которой достигли специалисты отделов профилактики ГСЧС Украины, активисты Добровольного пожарного общества Украины. И снижение в 2012 году на 5,6% детской смертности вне производственной сферы вселяет силы работать в этом направлении и дальше. До встречи на Уроках безопасности в ваших городах и на следующем Всеукраинском фестивале ДЮП!

Справка:

Социальный проект «Школа безопасности» инициирован ГК «Фокстрот» под девизом «Комфортно там, где безопасно» в 2002 году с целью поддержки государственной политики пропаганды идеи безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН-ЮИД (юных инспекторов движения), Всеукраинском конкурсе «Молодое поколение - за безопасность движения», соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности» и Всеукраинского конкурса творчества «Безопасность жизни – жизнь в безопасности»). В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер украинского ритейла бытовой техники и электроники* - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». В 2012 году мультфильм одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта. В Киеве и регионах были проведены детские праздники - «Уроки безопасности». В марте 2013 года проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-ого Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.

*по данным GFK, 2012