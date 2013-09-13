Немецкая компания Festo способствует повышению эффективности производства украинских предприятий до 40% за счет автоматизации

Киев. 13 сентября. УНИАН. Немецкая компания Festo - один из мировых лидеров автоматизации способствуют увеличению эффективности производства украинских предприятий на 15-40% с помощью технологических решений по автоматизации.

Об этом на пресс-конференции «Высокие технологии в Украине: реалии внедрения и перспективы развития» в УНИАН сообщил руководитель коммерческого подразделения Festo в Украине Артем Харченко.

«Используя современное оборудование, можно повысить эффективность производства, изделия или узла от 15% до 40%. Также энергосберегающий сервис пневматических систем позволяет предприятиям экономить от 10% до 25% на энергозатратах», - сообщил Харченко.

Он также добавил, что компания занимается решением задач по оптимизации пневматических сетей и по энергосберегающему сервису.

«Сейчас ресурсы становятся дороже и их количество уменьшается. Мы предлагаем нашим клиентам технологии, которые позволяют воплощать простые решения с меньшим использованием ресурсов», - отметил Харченко.

По его словам, среди клиентов компании предприятия отрасли машиностроения, автопрома, пищевой промышленности, металлургии и химической промышленности.

Присутствовавший на пресс-конференции член правления и руководитель продаж компании Festo Ансгар Кривет отметил уровень технологического развития в Украине.

«Уровень технологического развития в Украине растет очень быстро. Хоть он до сих пор не достиг уровня западноевропейского уровня, но стремится к нему. Я уверен, что и украинские машиностроители ориентируются на мировой уровень. В то время как Азия в основном копирует уже готовые европейские решения, удешевляя их, Украине необходимо разнообразие с помощью инноваций, а также необходимо ориентироваться не на удешевление продукции, а на улучшение», - сказал Кривет.

Справка УНИАН. Основанная в 1925 году компания Festo является одним из крупнейших поставщиков систем автоматизации в мире.

Festo имеет 58 дочерних предприятий и представительства в 176 странах мира.

Оборот концерна в 2013 году составил 2,24 млрд евро, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 6%.

В Украине Festo работает с 1988 года. ДП «Фесто» имеет центральный офис в Киеве и отделения в Днепропетровске, Донецке, Харькове, Львове, а также собственное предприятие в Симферополе. Сегодня ДП «Фесто» работает на рынке Украины в сфере пневматических и электронных средств автоматизации, а также в области обучения и повышения квалификации производственного персонала.