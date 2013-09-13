В Киеве 14-15 сентября состоится чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу

Киев. 13 сентября. УНИАН. В Киеве 14-15 сентября состоится чемпионат мира по женскому бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, бикини, атлетик фитнесу и физик и мужскому фитнесу, атлетик фитнесу и физик.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.

По его словам, в чемпионате будут принимать участие 300 спортсменов из 40 стран мира. Они будут бороться за 20 комплектов наград чемпионата мира в 9 дисциплинах. Министр сообщил, что Украину будут представлять 40 спортсменов.

Сафиуллин отметил, что «такое событие в нашей стране» проходит впервые и это свидетельствует о том, что этот вид спорта в Украине развивается и наши спортсмены «всегда в тройке лидеров» на соревнованиях.

Соревнования будут проходить в два этапа - 14 сентября состоятся полуфиналы во всех категориях, а 15 сентября, в финальной части чемпионата мира, будут определены обладатели 20 комплектов наград.

Президент Международной федерации бодибилдинга и фитнессс (IFBB) Рафаэль Сантоха отметил, что «в эти выходные можно увидеть бодибилдинг как вид спорта и бодибилдинг как стиль жизни». Он выразил благодарность Министерству молодежи и спорта Украины и украинской Федерации бодибилдинау и фитнеса Украины за поддержку в проведении чемпионата.

Почетный президент ФББУ Андрей Долгокир сказал, что Украина сегодня «одно из ведущих государств бодибилдинга и фитнеса».

Чемпион Европы по фитнесу, чемпион Всемирных игр -2013 по джиу-джитсу Иван Настенко высказал мнение, что «на нынешнем чемпионате категория мужского фитнеса будет представлена достаточно ярко. Наши украинские атлеты и спортсмены, думаю, будут фаворитами, хотя у нас есть достойные конкуренты, в частности, из России, Эстонии».

Чемпионат будет проходить в международном выставочном центре «АККО Интернешнл».