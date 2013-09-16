Скорость движения к лидерству

Торговая сеть «Фокстрот», в эти дни отмечающая 19 лет со дня основания, уже 11 лет дружит с юными инспекторами движения страны и даже в праздник своих именин отправилась в гости к друзьям - лучшим помощникам ГАИ Украины в пропаганде правил дорожного движения.



- Скорость движения автомобиля в черте города – 60 км в час, пешехода по «зебре» - 2 черточки в секунду, а покупателя по «Фокстроту» - 4 утюга в секунду! - так школьники команды «Сплошная смешная» из Донецкой области пошутили в финальной игре КВН ЮИД 12 сентября в Международном детском центре «Артек». Тема «Фокстрота» в шутках старшеклассников – явление частое, ведь за время партнерства между ведущим ритейлером и 100-тысячной армией ЮИД Украины сложились теплые отношения.



В «Артеке» «Фокстрот» вновь встретился со своими друзьями на ХХХVІІ слете юных инспекторов движения (ЮИД) и стал судьей в финале XVІІ Всеукраинского конкурса школьных команд КВН-ЮИД. Слет проходил под лозунгом «Сделаем дороги безопасными для детей!». Слет организовали МВД Украины, Министерство образования и науки, семьи, молодежи и спорта Украины как часть профилактической работы по воспитанию законопослушных юных пешеходов и водителей.

На протяжении всего года школьники-ЮИДовцы работали над пропагандой правил дорожного движения (ПДД) среди ровесников, играли в школьный КВН ЮИД. Лучшие же собрались в начале сентября в «Артеке» и в течение недели соревновались в профильных конкурсах - агитировали за знание правил песней и речевкой, убеждали статисткой, что каждые 11 минут в Украине происходит ДТП, и каждый день из-за этого один ребенок уходит из жизни. И призывали полюбить частицу «не» и «не превышать», «не обгонять», «не разговаривать по мобильному телефону за рулем».

Однако кульминацией стал финал школьных команд КВН-ЮИД-2013 под девизом «Твій друг – безпечний рух», где в любимом жанре шутки рассказывают о том, что нельзя шутить с дорогой и смеются над теми, кто не уважает ПДД. Отличную игру показали пять самых талантливых команд Украины, которые вышли в финал в "Артеке» через победу на городских, областных и региональных КВНах-ЮИД. Вплотную к кубку-2013 подошли КВН-щики Николаевской области - команда «Все включено», Полтавской области - «Груз без маркировки», Волынской области - «КОПы», Киевской области - «Витамины». Однако после яркой финальной игры обладателем КИВИНа-2013 стала команда «Смешная сплошная» из Макеевки Донецкой области.

- Всего за три года эта команда КВН-ЮИД Дома детского и юношеского творчества г. Снежное Донецкой области выросла до уровня чемпиона Украины, что также является скоростью движения к лидерству этих талантливых школьников, - вспомнила шутку о скорости пресс-секретарь ГК «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецкая, комментируя финал. – Нам приятна такая компания лидеров!

Закрывая слет ЮИД-2013, всех активистов ЮИДовского движения страны поблагодарил заместитель начальника департамента ГАИ МВД Украины полковник милиции Игорь Мельник.

- Вы - верные друзья госавтоинспекции, и мы надеемся, что по возвращении домой вы продолжите эту работу среди ровесников, - и вручил награды не только самым успешным КВНщикам, но и лучшим командам ЮИД. Кроме признания старших коллег по пропаганде ПДД, участники слета получили благодарность от партнеров слета.

- Спасибо за то, что помогаете нам, взрослым, делать жизнь детей Украины безопасной, а значит комфортной, - говорит исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав Поврозник. - В нашем социальном проекте «Школа безопасности» поддержка ЮИДовского движения Украины является ярким этапом. Мы верим, что наша помощь делает работу ЮИДовцев более успешной и эффективной.



Справка:

Социальный проект «Школа безопасности» инициирован Группой компаний «Фокстрот» под лозунгом «Комфортно там, где безопасно!». Проект стартовал в 2002 году с целью поддержки государственной политики безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН юных инспекторов движения и соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности»). В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер* украинского ритейла бытовой техники и электроники - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и у водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в 229 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта (протокол №3 від 11.10.2012). В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожская область, Черновцы, Житомир, Николаев, Одесса) были проведены детские праздники - «Уроки безопасности» В марте 2013 года проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-ого Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации. Мультфильм находится в свободном доступе в интернете.

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на сентябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2013 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012.