Генподрядчик до сих пор не рассчитался за строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» под Евро-2012 - субподрядчики

Киев. 17 сентября. УНИАН. «Донецкая строительная компания» – генподрядчик строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» - до сих пор не рассчитался с субподрядными предприятиями за выполненные ими работы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор одного из субподрядчиков - ЧП «Прикарпатбудтранс» - Иван Боднар.

«В 2010 году Кабмин без тендера, единолично определил генподрядчиком реконструкции взлетной полосы аэропорта «Донецкую строительную компанию». Соответственно, эта компания пригласила нас, предпринимателей, принять участие в этом строительстве. Мы выполнили работы, однако уже прошло полтора года, а с нами до сих пор не рассчитались», - сказал Боднар, отметив, что долг генподрядчика перед его предприятием составляет 1,5 млн грн.

Всего же, по данным Боднара, генподрядчик задолжал 8 субподрядным предприятиям 4,8 млн грн. При этом предприниматель обратил внимание на то, что в марте текущего года генподрядчик прислал предпринимателям-субподрядчикам гарантийные письма, в которых обещал полностью погасить задолженность до конца апреля. Однако деньги до сих пор не пришли.

В свою очередь бизнесмен Михаил Михальский, компания которого также участвовала в строительстве взлетно-посадочной полосы львовского аэропорта, обратился к представителям власти с просьбой вмешаться и помочь предпринимателям получить заработанные деньги.

«Главным подрядчиком этого строительства было государство, поэтому именно государство, а именно премьер-министр, Президент и силовые структуры, сейчас должны вмешаться в данную ситуацию для того, чтобы с нами рассчитались», - сказал Михальский.

По его словам, в противном случае обманутые предприниматели и работники их предприятий выйдут на акции протеста.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

12 апреля 2012 года состоялось торжественное открытие нового терминала с участием Президента Украины Виктора Януковича и президента УЕФА Мишеля Платини.

Международный аэропорт «Львов» им. Данилы Галицкого по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 94% по сравнению с 2011 годом и обслужил 576 тыс. пассажиров.