Закон о запрещении рекламы сигарет выполняется на 100%, но компании используют другие методы стимулирования сбыта – мониторинг

Киев. 17 сентября. УНИАН. В Украине уже год действует закон о запрещении рекламы табачных изделий, который выполняется на 100%, но табачные компании используют другие методы стимулирования сбыта сигарет. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Центра гражданского представительства “Жизнь” Андрей Скипальский.

Он отметил, что комплекс антитабачных законов принес положительные результаты, и уже за первое полугодие, по данным Госстата, в Украине объемы реализации табачных изделий сократились до 15%.

Скипальский также сообщил, что в течение августа в столице, а также в Донецке, Симферополе, Одессе, Житомире, Львове, Луганске, Черкассах, Чернигове и Виннице проводился мониторинг присутствия табачной рекламы в пунктах продажи сигарет. В целом было проверено 764 пункта продажи: киоски, супермаркеты, магазины и мини-маркеты.

“Мониторинг показал, что прямая реклама в пунктах продажи отсутствует в 100% заведений. Магазины, супермаркеты, киоски не размещают плакаты с изображением табачных изделий или брендов. Это стало табу. Еще год назад мы находили несколько нарушений, но на то время, скорее всего, они не успели убрать рекламу. В прошлом году 98% заведений придерживались закона”, - сказал он.

В то же время Скипальский отметил, что хотя прямая реклама табачных изделий в точках торговли отсутствует, однако табачные компании находят методы стимулирования сбыта сигарет. В частности, по результатам мониторинга, 60% торговых точек используют специальное оборудование и дисплеи, выкладку сигарет на ярком фоне в рамках с “подсветкой”. 18% точек продажи имели, в частности, яркие наклейки с ценой, торговые аксессуары с изображением табачных брендов, монетницы для сдачи на кассах. В 4% заведений торговли работали промоутеры и консультанты.

В свою очередь, директор Института Медиаправа, руководитель проекта “Киев без табачного дыма” Тарас Шевченко отметил, что в Киеве также был проведен мониторинг 152 мест продажи сигарет. “Мы зафиксировали, что нет прямой рекламы, но достаточно много случаев, которые мы классифицируем как стимулирование продажи. Мы считаем, что специальное размещение, специальная выкладка с подсветкой осуществляется по инициативе табачных компаний с целью распространения табачных брендов. Из всех точек продажи, в 80% мы зафиксировали нарушения”, - сказал он.

В то же время, начальник отдела контроля в сфере услуг управления по делам защиты прав потребителей и рекламы Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Олег Кобельков отметил, что за первое полугодие текущего года Госпотребинспекцией было проверено более 1,5 тысячи субъектов ведения хозяйства относительно соблюдения антитабачного законодательства, и почти в 19% случаев были установлены нарушения. Среди нарушений были зафиксированы, в частности, такие: размещение пепельниц или курение в помещениях ресторанного хозяйства – 73%, отсутствие специальных мест для курения – 12%. Он также заметил, что субъекты ведения хозяйства в добровольном порядке уплатили штрафы на сумму 130 тысяч гривень.