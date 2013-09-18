Бывший претендент на должность судьи Запрута считает непрозрачной процедуру назначения судей в Украине

Киев. 17 сентября. УНИАН. Не прошедший аттестацию на должность судьи Джанкойского межрайонного суда АР Крым Жан Запрута считает непрозрачной процедуру назначения судей впервые Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ).

Об этом Запрута заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя отказ ВККСУ назначить его на должность из-за низких моральных качеств.

"В Украине закон о судоустройстве и статусе судей в части назначения судей не есть прозрачным и является абсолютно субъективным. А субъективный механизм определения моральных качеств дает ВККС возможности для манипуляций... Я не против того, чтобы комиссия изучала моральные качества кандидата, но эта процедура должна проводиться по строгим правилам. В странах Европы, в частности, для этого существуют специальные тесты", - сказал Запрута.

Он убежден, что ВККСУ совершила должностное преступление, отыскав в его биографии ряд фактов, за которые он привлекался к дисциплинарное ответственности: в 1996 году был увален из органов внутренних дел за их дискредитацию, а в 2010 году был оштрафован за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

По словам Запруты, согласно украинскому законодательству, дисциплинарные взыскания считаются "погашенными" через год после их наложения. Таким образом, по его мнению, ВККСУ в его случае совершила уголовное преступление, превысив должностные полномочия, вмешавшись в его личную жизнь.

В связи с этим, отметил Запрута, он обращался с иском в Высший административный суд Украины с просьбой признать противоправными действия ВККСУ в части сбора, хранения и использование его персональных данных, но получил отрицательное решение, а потому намерен обратится с жалобой на действия комиссии в Генеральную прокуратуру.