Киев. 18 сентября. УНИАН. Общественные организации по правам беженцев призывают ООН помочь палестинцам, сбежавшим из Сирии.

Об этом заявил президент Международного конгресса защиты прав и свобод граждан «Щит» Дагер Салех Мухамед сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной проблеме беженцев.

Он рассказал, что на сегодняшний день 50 тыс. палестинских беженцев, сбежавших из Сирии в соседний Ливан, нуждаются в материальной помощи, которую может предоставить организация системы ООН, занимающейся оказанием помощи беженцам - Верховного комиссариата по правам беженцев ООН.

Мухамед обратился к УВКПБ ООН от лица этих беженцев с просьбой оказать им материальную помощь.

Правозащитник сообщил, что «в мире 15 миллионов беженцев, из них 2,5 миллиона беглецов из Сирии, 3% от населения Сирии – это палестинцы, которые жили в сирийском лагере и сейчас убежали от войны, 50 тысяч человек находятся сейчас в Ливане».

Он также отметил, что «за проблемы беженцев с 1976 года отвечает УВКБ ООН. Эта организация несет ответственность за палестинцев, которые находятся в Сирии, Ливане, Иордании, в разных странах мира».

По словам эксперта, основной проблемой для палестинских беженцев является скорое приближение зимы и то, что каждый месяц они должны платить за квартиру 200 долларов, иначе их выселят. Также в каждой палестинской семье проживают по 16 детей, доходит и до 20. На их обучение необходимо по 190 долларов. «Работы нет, помощи нет, люди сбежали от войны, потеряли все, многие родители потеряли детей и наоборот, они сейчас в Ливане остались ни с чем», - подчеркнул Мухамед.

Закут Салах, глава правления общественной организации «Арабский дом», отметил, что «ни ливанская власть, ни ООН не помогают палестинским беженцам». «Мы обращаем внимание общественного мнения Украины и отправляем письмо в адрес ООН для помощи этим беженцам, потому что это их непосредственный долг», - резюмирует эксперт.