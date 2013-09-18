Общественные организации по правам беженцев призывают ООН помочь палестинцам, сбежавшим из Сирии
Киев. 18 сентября. УНИАН. Общественные организации по правам беженцев призывают ООН помочь палестинцам, сбежавшим из Сирии.
Об этом заявил президент Международного конгресса защиты прав и свобод граждан «Щит» Дагер Салех Мухамед сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной проблеме беженцев.
Он рассказал, что на сегодняшний день 50 тыс. палестинских беженцев, сбежавших из Сирии в соседний Ливан, нуждаются в материальной помощи, которую может предоставить организация системы ООН, занимающейся оказанием помощи беженцам - Верховного комиссариата по правам беженцев ООН.
Мухамед обратился к УВКПБ ООН от лица этих беженцев с просьбой оказать им материальную помощь.
Правозащитник сообщил, что «в мире 15 миллионов беженцев, из них 2,5 миллиона беглецов из Сирии, 3% от населения Сирии – это палестинцы, которые жили в сирийском лагере и сейчас убежали от войны, 50 тысяч человек находятся сейчас в Ливане».
Он также отметил, что «за проблемы беженцев с 1976 года отвечает УВКБ ООН. Эта организация несет ответственность за палестинцев, которые находятся в Сирии, Ливане, Иордании, в разных странах мира».
По словам эксперта, основной проблемой для палестинских беженцев является скорое приближение зимы и то, что каждый месяц они должны платить за квартиру 200 долларов, иначе их выселят. Также в каждой палестинской семье проживают по 16 детей, доходит и до 20. На их обучение необходимо по 190 долларов. «Работы нет, помощи нет, люди сбежали от войны, потеряли все, многие родители потеряли детей и наоборот, они сейчас в Ливане остались ни с чем», - подчеркнул Мухамед.
Закут Салах, глава правления общественной организации «Арабский дом», отметил, что «ни ливанская власть, ни ООН не помогают палестинским беженцам». «Мы обращаем внимание общественного мнения Украины и отправляем письмо в адрес ООН для помощи этим беженцам, потому что это их непосредственный долг», - резюмирует эксперт.