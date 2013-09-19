Рейтинг ТОП-500: «Фокстрот» уточнил позицию «279»

Аудиторско-консалтинговая компания «Делойт» обнародовала результаты исследования 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в 2013 году. В рейтинг "ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы", который 6 год подряд проводит аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte, вошли 6 ритейлеров Украины. Рейтинг составлялся на основе информации по доходам компаний за 2012 финансовый год в евро по соответствующему средним обменным курсам.



Группа компаний «Фокстрот» заняла 279 место в рейтинге крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, составленном международной аудиторско-консалтинговой компанией «Делойт». Улучшить позицию с официальной «320» до актуальной «279» смогли данные консолидированного аудита, а именно доход компании за 2012-2013 финансовый год в размере 796.6 млн. евро.

- Этот результат является лучшим за все время участия ГКФ в рейтинге «Делойт» «ТОП-500», - говорит пресс-секретарь ГК «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецкая. – Международный финансовый аудит закончился позже публикации рейтинга и показал рост доходов предприятий под ТМ Группы «ФОКСТРОТ». «Делойт», приняв официальные показатели жизнедеятельности бизнеса, еще раз подтвердил наши устойчивые позиции на рынке.

Кроме оптимистичного показателя ГКФ, не менее интересным является факт, что из 51 украинских компаний, вошедших в рейтинг, 39 смогли увеличить свои доходы. Несмотря на медленный рост экономик Европы и Украины, украинским компаниям по итогам 2012 года удалось опередить своих европейских коллег по темпам роста доходов. По итогам ежегодного рейтинга «Делойта» «ТОП-500 Крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы - 2013», доходы украинских компаний выросли в среднем на 16,2% в эквиваленте евро (7,5% в грн.) по сравнению с 2011 годом. Более подробно: https://www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/press-ukr/press-releases/6eda2603e39e0410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm



Справка: «Группа компаний «Фокстрот» является собственником таких ТМ, как "Фокстрот. Техника для дома", FoxMart, "Техношара" (ритейл бытовой и электронной техники), "Секунда", (часовой ритейл), а также «DEPO’t» и Fantasy Town. ГК «ФОКСТРОТ» в 2011-12 фингоду занимала 357 место в рейтинге крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы «ТОП-500 крупнейших компаний» (рейтинг Deloitte). Самая популярная ТМ - торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» - победитель конкурса «Выбор года в Украине» в сфере предприятий торговли и услуг в номинациях «Столичный супермаркет электроники года» (2003, 2004, 2005 гг.), «Сеть магазинов электроники и бытовой техники года» (в 2006 - 2011 г.). Обладатель титула «Национальная торговая марка года» по версии рейтинга «Человек года - 2012 ». Победитель конкурса торговых марок «Фавориты успеха»-2012 и лауреат «Премия HR-бренд Украина-2012» (проект «Школа директоров»). Победитель номинации 7 Национального фестиваля социальной рекламы Украины (2013) с мультсериалом «Фокс и Трот спешат на помощь» как части социального проекта «Школа безопасности», направленного на профилактику детского травматизма в непроизводственной сфере.