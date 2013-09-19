«Фокстрот»: «Профессиональный тюннинг – это было бы здорово!»

Лидер ритейла бытовой техники и электроники, обучающий вчерашних студентов без опыта работы всем необходимым компетенциям продавца-консультанта, присоединился к дискуссионному мероприятию «ПАСПОРТ ПРОФЕССИИ»: ЗНАЕШЬ, ЧЕМУ УЧИТЬСЯ»



18 сентября в отеле «Опера» состоялась интерактивная дискуссия о разрыве между наполнением образования и требованиями работодателей и способах его преодоления. Чтобы добиться синергии в цепочке «вузы-выпускники-работодатели» вместе собрались представители всех звеньев этой цепи.

Инициатором проекта по разработке современных профессиональных стандартов — «паспортов профессий» был инициирован группой СКМ и получил название "Паспорт профессии". Партнерами выступили Министерство образования и науки, молодёжи и спорта, Британский Совет, Конфедерация работодателей Украины и аналитический центр «БЭСТ».

«Паспорта профессий» помогут устранить существующий ныне дисбаланс на рынке труда между спросом и предложением специалистов, когда знания и навыки выпускников не отвечают требованиям работодателя. В них будет четко прописано, что должен знать и уметь специалист, чтобы работодатель был готов принимать его на работу, а у самого специалиста при этом была достойная зарплата и возможности для карьерного роста. Позицию работодателей – участников рынка озвучила Юлия Герзанич, директор Департамента персонала Группы компаний "ФОКСТРОТ", приглашенная к дискуссии в качестве эксперта.



- В сети «Фокстрот» существуют процедуры, которые помогают новичкам успешно адаптироваться в компании, развиваться и вырасти до уровня руководителей, - отметила Юлия Герзанич, директор Департамента персонала Группы компаний "ФОКСТРОТ". - Однако, мы бы хотели заниматься адаптацией вчерашних студентов, а не их обучением. Очень важно, чтобы такие понятия как «профессиональную идентичность», ценности и нормы профессии формировались еще на этапе обучения. В большинстве случаев сегодня этим приходится заниматься нам. Учебных заведений, которые готовили бы «продавцов-консультантов», «продавцов непродовольственных товаров», за выпускников которых хотелось бы побороться, - явно недостаточно. Кроме того, мы наблюдаем долговременное падение общего уровня образованности кандидатов (устная и письменная речь, кругозор и т.п. вещи). Думаю, если бы учебные заведения могли бы взять на вооружение наш опыт, и ориентировать процесс обучения не столько на получение знаний, а шире – на подготовку профессиональных компетенций, от этого выиграли бы все: и выпускники, и ВУЗы, и работодатели. Вот почему мы считаем вопрос, поднятый проектом «Паспорт профессии», актуальным и приняли участие в дискуссии. Как лидер ритейла бытовой техники, мы готовы на экспертном уровне поучаствовать для нашего рынка в процессе формулировки тех профессионально-значимых компетенций, которые ожидаем у выпускников как соискателей должности.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Компания тесно работает с Киевским национальным торгово-экономическим университетом (КНТЭУ). Так, наV Фестивале потребителей, когда студенты организовали опрос методом «тайный покупатель» о симпатиях молодежи на рынке ритейла БТиЭ, «Фокстрот» стал «Любимым студенческим магазином». В сентябре 2013 года в сети магазинов проводились практические экскурсии для студентов этого Вуза – и более 150 человек узнали о карьерных возможностях компании и требованиях, предъявляемых к соискателям, увидели реальные условия работы и перспективы развития. А еще, как сказал студент-первокурсник Павел Чайка после практического занятия в магазине Фокстрот: «Я для себя вынес такую важную вещь: чтобы работать продавцом в таком большом магазине, нужно иметь душу продавца.»

Это крупнейший работодатель в непродуктовом ритейле (около 8000 сотрудников). В 2012 году торговая сеть «Фокстрот» победила в конкурсе лучших работодателей и получила «Премию HR-бренд Украина» за проект «Школа директоров».

C 2012-го года в сети реализуется проект «Наставничество», цели которого состоят в снижении уровня психологического напряжения, возникающего у принятых сотрудников в начальный период работы, в связи с необходимостью налаживания контактов с новым коллективом и освоения нового вида деятельности; освоении правил и стандартов работы в Компании новыми сотрудниками; ускорении процесса адаптации новых сотрудников Компании; снижении процента текучести торгового персонала на испытательном сроке за счет повышения уровня лояльности и приверженности.

*по данным GFK, 2012