Луценко инициирует акцию “Я выбираю ЕС”, призванную продемонстрировать поддержку обществом подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом
Киев. 19 сентября. УНИАН. Бывший министр внутренних дел, лидер общественного объединения “Третья украинская республика” Юрий Луценко инициирует акцию “Я выбираю ЕС”, призванную продемонстрировать поддержку обществом подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Об этом Луценко сообщил на пресс-конференции в УНИАН.
“Нам приятно констатировать, что украинские политики из власти и оппозиции нашли консенсус в этом вопросе (относительно подписания ассоциации с ЕС — УНИАН). Тем не менее, Европа все еще не имеет четкого ответа на готовность подписать соглашение с нашей страной. Этому есть много объяснений, но мы считаем, что не задействован для позитивного результата один важнейший фактор — фактор поддержки обществом, демонстрация обществом поддержки евроинтеграционного процесса. Один из базовых признаков европейскости заключается в том, что граждане западных обществ не полагаются в решающие моменты на действия одних лишь политиков, а лично принимают участие в демонстрации своих устремлений”, - сказал Луценко.
Он подчеркнул, что демонстрация гражданами своей поддержки подписания соглашения предоставит большие гарантии позитивного решения этого вопроса во время саммита в Вильнюсе.
Луценко пояснил, что акция “Я выбираю ЕС” начнется в Киеве, поскольку в столице проживает наибольшее количество сторонников евроинтеграции Украины. Акция начнется уже 1 октября, волонтеры на “европостах” будут распространять среди граждан европейскую символику и информационные материалы. По словам Луценко, для успешного проведения акции в столице нужно всего 200-300 человек. Но он надеется, что их будет намного больше.
“Европа должна понять, что она подписывает соглашение не с Януковичем, а с большим 46-миллионным народом. Украина сможет достичь желаемого результата, если за европейский выбор начнут бороться не отдельные политики, а все украинское общество. Лента на автомобиле, одежде, флаг или другая европейская символика подтвердят стремление украинцев в ЕС”, - подчеркнул Луценко.
По его мнению, соглашение с ЕС это не политический лозунг, а единственно правильный путь, цивилизационный выбор.
В то же время Луценко подчеркнул, что, по его мнению, стратегией украинской политики должно стать избрание проевропейского Президента в 2015 году и проевропейского большинства в Верховной Раде в 2017.