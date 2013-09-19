Фюле 10 октября в Киеве может принять участие в национальном круглом столе по вопросам евроинтеграции - координатор мероприятия

Киев . 19 сентября. УНИАН . Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле во время визита в Украину 10 октября может принять участие в заседании Национального круглого стола «Согласие ради европейского будущего» .

Об этом сегодня в УНИАН на специальном экспертном заседании Национального круглого стола «Согласие ради европейского будущего» на тему : «Новая Конституция и евроинтеграция Украины » сказал координатор рабочей группы Национального круглого стола «Согласие ради европейского будущего» Сергей Бондарчук .

« 10 октября Штефан Фюле будет с официальным визитом в Украину . Во время этого визита предполагается проведение Национального круглого стола , где будет присутствовать и власть , и оппозиция , и общественность для того , чтобы решить все насущные вопросы , которые существуют , чтобы 28 ноября соглашение об ассоциации с ЕС было подписано» , - сказал он.

Бондарчук обратился к представителям различных общественных организаций и центров с призывом объединить усилия , « чтобы 10 октября провести правильную разговор » , а главное - создать новую систему отношений . «28 число - это не конец , это только начало новой европейской Украины » , - добавил он.