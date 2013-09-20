Противники евроинтеграции собираются провести контрсаммит в Киеве

Киев. 20 сентября. УНИАН. Противники евроинтеграции планируют собраться в конце ноября в Киеве и провести контрсаммит.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор левого движения “Боротьба” Сергей Киричук.

Он отметил, что движение Украины в сторону ЕС приведет к делегированию значительной части экономических рычагов Брюсселю, что сделает фактически невозможным формирование независимой политики, направленной на выход из кризиса. Киричук призвал все силы, которые выступают против евроинтеграционного пути Украины, провести форум, посвященный путям выхода Украины из мирового финансового кризиса.

“Большинство левых сил в Европе являются так называемыми евроскептиками. Они выступают за роспуск ЕС и за поиск новых альтернативных форм интеграции, основанных на развитии человеческого капитала, на нелиберальной политике. Таким движением являемся и мы, поэтому призываем все силы, которые настроены скептически, в дни саммита в Вильнюсе провести в Киеве контрсаммит, альтернативный саммит, на котором выработать модели, которые были бы альтернативными по отношению к ЕС и к Таможенному союзу, к которому мы относимся тоже достаточно критически”, - сказал Киричук.

Он также сообщил, что приглашения на альтернативный саммит будут разосланы политическим силам, которые выступают против ассоциации Украины с ЕС, а также некоторым депутатам Европарламента.

Он также сообщил, что в эту субботу, 21 сентября, пройдет первая акция протеста под названием “Похороны украинской независимости”. «Это будет флеш-моб, который продемонстрирует утрату суверенитета и будет призван мобилизировать украинское общественное мнение против подписания договора о ЗСТ с ЕС“, - сказал он.