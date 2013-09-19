Более 60% киевлян хотят проведения выборов в столице в 2013 году - опрос

Киев. 19 сентября. УНИАН. Более 60% киевлян считают, что выборы в столице нужно проводить в этом году.

Такие данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) на заказ Комитета избирателей Украины, представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Александр Черненко.

«Как показал опрос, 70% киевлян знают, что полномочия киевской городской власти закончились 2 июня этого года, а более 60% считают, что выборы нужно проводить немедленно, еще в 2013 году», - подчеркнул он.

По словам Черненко, опрос также показал достаточно высокую готовность жителей столицы принять участие в таких выборах – 53% точно придут на участке и еще 28% скорее всего собираются это сделать. По мнению Черненко, "это довольно высокий прогноз явки, особенно если учесть, что в столице традиционно один из наименьших показателей участия граждан в выборах".

Как отметил Черненко, на вопрос, кто препятствует немедленному назначению выборов мэра столицы и Киевского городского совета, 50,8% респондентов ответили, что этому препятствует Президент Украины, 48,2% - парламентское большинство, 9% - парламентская оппозиция, 19,1% - председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов и 12,7% считают, что назначению выборов в столице препятствует Киевский городской совет.

Как отметил Черненко, в таком же порядке киевляне дали ответ на вопрос, кто в первую очередь выигрывает от того, что выборы в Киеве до сих пор не назначены. В частности, 37,7% опрошенных считают, что выигрывает от этого Президент Украины; парламентское большинство – 36,1% опрошенных; парламентская оппозиция – 7,9%; председатель Киевской городской государственной администрации – 27,5% и Киевский городской совет – 19,5%.

Комментируя полученные результаты соцопроса, Черненко сказал: «Безотносительно к рейтингам политиков и партиям, опрос показал, что киевляне хотят избирать себе легитимную власть и немедленно. Поэтому те, кто сегодня за оторочку выборов в Киеве с целью до 2015 года улучшить свой рейтинг, должны понять, что с каждым днем затягивания с выборами в столице они лишь теряют популярность. И в первую очередь рейтинги теряет власть, особенно, если мы говорим о будущих президентских выборах. Поэтому Президенту нужно думать о назначении выборов в Киеве и тем самым заработать определенное расположение киевлян к себе».

Опрос проводился с 27 августа по 9 сентября 2013 года методом личного интервью (600 респондентов) и методом телефонного опроса (САТИ) (609 респондентов).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.