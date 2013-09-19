У Д.Медведева и В. Путина появились собственные именные iCoin

19 сентября, в день премьеры фильма «Джобс: империя соблазна» iCoin Украина подарила Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину именные легендарные монеты iCoin. Две монеты были переданы в четверг в посольство Российской Федерации и уже находятся в пути к своим обладателям. Также организаторы заверили, что одну iCoin отправят в Купертино, в компанию Apple как личную монету Стива.





Глобальная цель проекта iCoin Украина – создание в Киеве лучшего в мире арт-объекта памяти Стива Джобса: сквер и пространство в честь Великого предпринимателя и Гения компьютерных технологий. Мемориал будет построен на средства, собранные в ходе арт-выставок, продажи картин и распространения специальных памятных монет iCoin с изображением Стива Джобса.

К арт-проекту и выставке уже привлечены современные украинские художники: Олег Тистол, Николай Маценко, Владимир Гулич, Сергей Савченко, Михаил Деяк, Алексей Сай, Степан Рябченко, Алексей Золотарев, а также ряд меценатов и коллекционеров. В октябре-ноябре (дата уточняется) с их участием будет представлена выставка работ и проведен благотворительный аукцион картин, посвященных Гению Джобса и ИТ. Вырученные средства будут переданы в фонд установки арт-объекта Стива в Киеве.

На сегодняшний день доступны в продаже лимитированная серия медно-никелевых, серебряных, позолоченных и золотых монет iCoin. Каждый, кто приобретает монету, становится меценатом и делает ключевой вклад в создание арт-объекта Стива Джобса. Среди покупателей есть также те, кто дополнительно внес сумму в фонд установки арт-объекта с желанием увековечить свое имя http://www.jobs-coin.com/monument/



Организаторы проекта приглашают всех желающих к участию на создание эскиз-идеи арт-объекта, ведь это не просто дань почтения Великому Гению, но и место в истории столицы Украины! С подробностями можно ознакомиться на сайте: http://www.jobs-kiev.com



Не секрет, что многие бизнесмены, политики и популярные личности пользуются техникой Apple и почитают гений Стива Джобса. Среди них – все большее количество становятся обладателями и iCoin».