Эксперты считают, что если бы действующая Конституция выполнялась, то, возможно, не было бы необходимости ее изменять

Киев. 19 сентября. УНИАН. Эксперты считают, что если бы в настоящее время действующая Конституция выполнялась, то, возможно, не было бы необходимости ее изменять.

Об этом эксперты сказали в агентстве УНИАН на специальном экспертном заседании Национального круглого стола «Взаимопонимание ради европейского будущего» на тему: «Новая Конституция и евроинтеграция Украины».

«Главная проблема нашей Конституции не в том, что она плохая, она была положительно оценена европейским сообществом, и если бы она последовательно выполнялась, то, возможно, не было бы необходимости в ее изменении», - сказал судья Конституционного суда Украины в отставке Николай Козюбра.

Судья Конституционного суда Украины в отставке Николай Савенко в свою очередь отметил, что внесение определенных изменений нужно, но этот процесс должен быть взвешенным. «На сегодняшний день наша Конституция в целом не выполняется. Мы наблюдаем на законодательном уровне расширение полномочий Президента, хотя его полномочия определены Конституцией Украины и не могут корректироваться законами. По моему мнению, сегодня следует обратить большое внимание на выполнение положений действующей Конституции, которая получила позитивную оценку», - сказал он.

Директор центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко отметил, что не видит со стороны руководства государства и многих оппозиционных политиков желания выполнять Конституцию. «Для меня, как для юриста, это основное свидетельство того, что не будет выполняться и будущая Конституция», - сказал он.

По словам Колиушко, конституционная реформа может быть успешной только тогда, когда прилагаются все усилия для выполнения действующей Конституции. «Пока есть возможность найти способ как выполнять Конституцию, ее нужно выполнять. И когда этого не демонстрирует в первую очередь власть, тогда перспективы реформы Конституции мне кажутся очень печальными», - прибавил он.

Научный консультант украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Николай Мельник считает, что сегодня нет необходимости принимать новую Конституцию. «Сегодня новую Конституцию принимать не нужно, для этого нет объективных оснований и объективной необходимости», - сказал он, прибавив, что изменения, если они нужны, должны быть отдельными.

«Идущий сегодня конституционный процесс - очень важный, и действительно может кардинально изменить ситуацию в государстве, но он свидетельствует о том, что в нынешних политических и правовых условиях новая Конституция будет значительно хуже той, которая есть», - прибавил он.

Кандидат юридических наук, один из авторов текста Конституции Украины Виктор Мусияка, отметил, что «то, что называется концепцией внесения изменений в Конституцию, - это первый очерк намерений, которые допустить невозможно». «Это проект намерения завершения процесса формирования плебисцитарной монархии, через референдум закрепить все возможные полномочия, которые будут сконцентрированы в одном лице», - прибавил он.