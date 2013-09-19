В Киеве представлена брошюра об оказании первой помощи при внезапной остановке сердца

Киев. 19 сентября. УНИАН. В Киеве представлена брошюра “Что нужно знать о внезапной остановке сердца”.

Брошюру представила сегодня на пресс-конференции в УНИАН член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

”Актуальность внезапной смерти связана с ее широкой распространенностью. В Украине, к сожалению, такой статистики нет, но если использовать статистику вузов, то следует ожидать более 1350 случаев внезапной смерти в неделю. Большинство их случается дома — это 70%, 18 % - на улице, 7 % - на работе и небольшой процент во врачебных учреждениях. Поэтому очень важно, чтобы окружающие люди знали об оказании медицинской помощи и были небезразличными. Это реально спасает жизнь”, - сказала Амосова.

Она отметила, что издание брошюры является продолжением акции, которая была посвящена Дню борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в мае 2013 года и была призвана повысить осведомленность киевлян о правилах оказания первой помощи при внезапной остановке сердца.

Также Амосова отметила, что внезапная остановка сердца - это актуальная проблема современной медицины во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, частота внезапной сердечной смерти составляет 30 случаев в неделю на 1 млн населения. При этом погибнуть от этого может даже молодой и спортивный человек, около 20% умерших не имели очевидного кардиологического заболевания.

В брошюре в простой и доступной форме объясняется как и почему наступает внезапная смерть, кто относится к группам риска, описываются меры по предупреждению внезапной смерти и дана шкала, по которой каждый может самостоятельно определить свой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Большое внимание уделяется методам предоставления реанимационной помощи, которые просты и доступны для большинства людей, не имеющих медицинского образования.

Справка.

Брошюра «Что следует знать о внезапной остановке сердца» в простой и доступной форме объясняет как и почему наступает внезапная смерть, кто относится к группам риска, описывает меры по предупреждению внезапной смерти и шкалу, по которой каждый может самостоятельно определить свой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Большое внимание уделяется методам оказания реанимационной помощи, которые являются простыми и доступными для большинства людей, не имеющих медицинского образования. Брошюра издана под редакцией члена-корреспондента АМН Украины, д.м.н., профессора Амосовой Екатерины Николаевны при поддержке образовательного гранта, предоставленного Корпорацией «Артериум».

Корпорация «Артериум» - фармацевтическая компания, создавшая мощную производственную и научную базу для разработки и внедрения современных лекарственных средств, объединив опыт двух выдающихся украинских предприятий: «Киевмедпрепарат», крупнейшего украинского производителя антибактериальных препаратов, и «Галичфарм», лидера по производству препаратов на растительной основе.