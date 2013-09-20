Немецкий бизнес заинтересован в большем сотрудничестве с украинскими предпринимателями – бизнес-организация

Киев. 20 сентября. УНИАН. Представители немецкого бизнеса заинтересованы в развитии сотрудничества с украинскими предпринимателями.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, посвященной сотрудничеству украинского бизнеса с немецкими партнерами, сообщил генеральный директор WIP-Klub Алексей Токарев.

“Очень многие страны Восточной Европы в 90-е годы стали богатыми, потому что был дефицит. Сейчас дефицита нет. Все знают, что на рынке Восточной Европы идет очень жесткая конкуренция. И для того, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно бизнес вести профессионально... Как раз Германская академия управления экономики и бизнес-семинары, которые мы организовываем, помогают людям научиться разобраться, что такое на сегодняшний день бизнес”, - сказал он.

По словам Токарева, одной из самых важных заданий бизнес-проекта является привлечение молодого поколения украинцев, которые могут пройти курсы в Германии и освоить востребованные на рынке специальности “экспорт-менеджмент” и “проектный менеджмент”.

Руководитель киевского центра WIP-Klub Александр Винюков отметил, что развитие немецко-украинского партнерства может помочь Украине в ближайшие 5 лет значительно повысить уровень жизни.

“Есть все возможности в ближайшие 3-5 лет повысить уровень жизни за счет развития партнерских отношений и создания совместных проектов”, - сказал он.

Кроме того, представители WIP-Klub рассказали, что немецкие партнеры в этом году впервые посетили Украину, с целью налаживания более тесного сотрудничества с украинскими представителями бизнеса.

Справка УНИАН. Международная Организация WIP Klub является добровольным некоммерческим объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов, действующим на территории Западной и Восточной Европы.

Члены клуба WIP Klub обучаются в академии бизнеса Анреаса Винса, посещая тренинги и стажируясь в Германии.

Клуб ставит перед собой цель объединить руководителей предприятий любой формы собственности, бизнесменов, предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в повышении профессионального уровня, расширении деловых связей для роста и развития собственного бизнеса, для чего в клубе регулярно проводятся партнерские встречи, бизнес-семинары, деловые игры, тематические вечера.