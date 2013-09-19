В Украине будут реализовывать проекты по популяризации экологической культуры

Киев. 19 сентября. УНИАН. В Украине будут реализовывать проекты, направленные на популяризацию экологической культуры и раздельного сбора мусора среди населения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации заготовителей и переработчиков вторсырья Виталий Ворох.

В частности, планируется реализация трех экологических проектов: «Не мусорь», «Не забудь посадить дерево» и «Сделаем Украину чистой!».

«Проект «Не мусорь» - это образовательный проект, который будет длиться 2 года. Цель проекта – перевести Украину на раздельный сбор мусора. В этом проекте мы работаем в трех направлениях. Первое направление – привлечь лидеров общественного мнения, включая звезд, чтобы они обращали внимание страны на эту проблему. Второе – это привлечь мусороперерабатывающие заводы к установке контейнеров для раздельного сбора и скупке мусора, вместо того, чтобы он накапливался на свалках. И третье направление – это популяризация раздельного сбора в школах и ВУЗах», - сказал Ворох.

Как отметила координатор проекта «Сделаем Украину чистой» Оксана Тюпа, проект предусматривает привлечение населения к уборке парков, дорог.

«Мы будем проводить акцию «Сделаем Украину чистой» 12 апреля 2014 года. В этот день мы приглашаем всех граждан выйти с нами на всеукраинскую уборку. Этот проект объединяет всю Украину и большое количество волонтеров (на предыдущую такую акцию вышло более 150 тыс. украинцев с 400 населенных пунктов). В следующем году мы заявляем общее количество людей - около 300 тыс. (хотя на самом деле мы надеемся, что их будет более 1 млн) в 800 населенных пунктах», - сказала Тюпа, отметив, что этот проект объединит общественные организации, административный сектор и коммерческие организации.

В свою очередь проект «Не забудь посадить дерево», по словам соорганизатора проекта Сергея Поливара, призван увеличить количество зеленых насаждений в населенных пунктах Украины.

«Проект призван увеличить высадку деревьев, увеличить зеленое покрытие Украины. План рассчитан больше на привлечение корпоративных структур, бизнесс-структур к своей корпоративной социальной ответственности. В этом году, я думаю, что более 10 крупных городов присоединяться к этой акции, выйдут более 20 компаний, которые высадят порядка 5 тыс. деревьев», - сказал Поливар, отметив, что акция пройдет 19 октября.

Он добавил, что данный проект является частью международной инициативы Clean Up the World, который призван увеличить высадку зеленых насаждений на всей планете.

Участники пресс-конференции также отметили необходимость проведения масштабной информационно-просветительской кампании для повышения экологической культуры среди населения в 2013-2015 годах.

Справка УНИАН. По данным Минрегиона, в Украине за 2012 год образовалось около 59 млн куб. м бытовых отходов (или около 13 млн тонн), которые захороняются на 6,7 тыс. свалках и полигонах общей площадью более 10 тыс. га.

В Украине перегружены 334 свалки (5% от общего количества), а 878 (13%) полигонов не соответствуют нормам экологической безопасности. Потребность в строительстве новых полигонов составляет более 670 единиц. Наибольшая потребность в строительстве новых полигонов - в Запорожской области (58 единиц) и в Днепропетровской области (57 единиц).