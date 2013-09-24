Ассоциация мобильных кофеен считает незаконным давление милиции на продавцов кофе с машин

Киев. 24 сентября. УНИАН. Предприниматели Киева считают незаконными действия со стороны правоохранительных органов, препятствующих продаже кофейных напитков с машин.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель руководителя «Ассоциации мобильных кофеен» Алексей Бусаев.

«Мы считаем, что это война конкурентов руками милиции. Правоохранители исчерпали все законные методы борьбы с мобильными кофейнями, потому, не объясняя причин, вывозят на эвакуаторах машины предпринимателей», - сказал он.

В частности, Бусаев отметил, что в последнее время правоохранительные органы оказывают давление на предпринимателей, которые осуществляют торговую деятельность возле станции метро «Золотые ворота».

«Торговля кофейными напитками разрешена, но вы видите, что происходит», - сказал Бусаев, демонстрируя видеоролики с конфликтными ситуациями между работниками милиции и предпринимателями.

Бусаев также сообщил, что конфликт продолжаются три месяца, мешая нормальной работе предпринимателей.

«Уже три месяца машины не могут нормально работать. Хотя работают уже три года», - сказал заместитель руководителя ассоциации, добавив, что каждый день одна машина теряет около 1 тыс. грн.

По словам Бусаева, ассоциация получила разъяснения от Министерства экономического развития и торговли, а также от Киевской городской государственной администрации о том, что на сегодняшний день законодательство не предусматривает каких-то специальных разрешений для того, чтобы вести торговлю с автомобиля, оборудованного кофейными аппаратами. Однако предприниматели должны иметь документы, которые регламентируют предпринимательскую деятельность. Бусаев уверил, что у предпринимателей, которых входят в ассоциацию, все необходимые документы есть. Кроме того, он подчеркнул, что работники мобильных кофеен, которые входят в ассоциацию, перед началом работы проходят обучение правилам безопасности.

По его оценкам, в столице работает порядка 500-600 мобильных кофеен, при этом в ассоциацию входит только 60 из них.

Как сообщал УНИАН, «Ассоциация мобильных кофеен» обращалась к Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел с просьбой пресечь незаконные действия милиции, которые могут повлечь за собой уничтожение мобильного кофейного бизнеса.