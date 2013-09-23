Кейс «Фокстрот» стал хрестоматийным примером ярких инноваций в корпоративных медиа

19 сентября в отеле «Radisson Blu Hotel Kiev Podol» состоялась презентация книги Дмитрия Олтаржевского «Основы и методы деятельности современных корпоративных медиа » - совместный проект Института журналистики КНУ им . Т. Шевченко и Ассоциации Корпоративных Медиа Украины



Монография «Основы и методы деятельности современных корпоративных медиа» - первое в Украине комплексное научное исследование по данной теме: 312 страниц концентрированной теории и практики, 543 проанализированных научных источника, около 100 разобранных примеров и девять кейсов корпоративных медиапроектов.



В книге обобщен богатый опыт и теоретические наработки, обозначено место фирменной прессы в информационном пространстве, изучена ее история и опыт лидеров рынка, в числе которых - «Фокстрот» с практическим кейсом, о котором автор монографии, Дмитрий Олтаржевский, отозвался так:

- Кейс торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» демонстрирует, что отрасль фирменных медиа открыта для свежих ярких инноваций. Наряду с традиционными коммуникационными инструментами «Фокстрот» успешно использовал в реализации социального проекта такой оригинальный жанр, как мультипликацию.

- Теперь будущие украинские специалисты по коммуникациям могут учиться не только на зарубежном, но и на отечественном опыте. Войдя в учебник, кейс «Фокстрот» стал хрестоматийным примером реализации корпоративных проектов не только для студентов профильных направлений, но и для отечественных компаний, начинающих развивать собственные фирменные медиа. Мы надеемся, что смогли вдохновить читателей монографии быть социально-ответствеными, действовать системно и креативно, - отметила Елена Милованова, PR-менеджер торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». – Освещение опыта «Фокстрот» совпало с Днем Рождения сети и явилось чудесным подарком к её 19-летию.



Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на сентябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012.