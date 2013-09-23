Двое крымских милиционеров просят правозащитников проконтролировать расследование дела о похищении двух жительниц Симферополя

Киев. 23 сентября. УНИАН. Двое сотрудников Киевского райотдела милиции Симферополя Станислав Краснов и Александр Костенко просят правозащитников взять под контроль расследование дела о похищении и продаже в сексуальное рабство в Россию двух жительниц Симферополя, так как считают, что это дело пытаются незаконно закрыть.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Костенко, руководство райотдела дает указания сотрудникам милиции вынудить потерпевших отказаться от своих заявлений, и в результате одна из них это сделала.

Как отметил Костенко, после придания огласке этой ситуации на пресс-конференции в Киеве в начале сентября, руководство райотдела вынуждает его написать рапорт на увольнение, а на днях под надуманным предлогом уже уволило Краснова из органов внутренних дел.

"Нам не понятно, почему расследованию дела всячески препятствуют. Мы, как сотрудники украинской милиции, выступаем категорически против этого и призываем общественных деятелей, правозащитников помочь нам", - сказал Костенко.

Он также добавил, что по их обращению народные депутаты Эдуард Леонов и Павел Кириленко подготовили соответствующий запрос на имя генерального прокурора, министра внутренних дел, главы СБУ.