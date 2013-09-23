Главными проблемами жители наибольших городов Украины назвали состояние дорог, грязные тротуары и парковки в пешеходных зонах - опрос

Киев. 23 августа. УНИАН. Главными проблемами жители наибольших городов Украины назвали состояние дорог, грязные тротуары и парковки в пешеходных зонах.

Об этом заместитель директора компании GFK Ukraine Глеб Вишлинский сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты проведенного в августе с.г. исследования в Днепропетровске, Донецке, Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Согласно данным опроса, главной проблемой улиц больших городов треть респондентов (32,8%) назвала состояние автодорог.

Среди предложенных в целом 15 вариантов ответов опрошенные на вторую ступеньку рейтинга поставили санитарное состояние улиц (14,7%), далее — парковку автомобилей на тротуарах и газонах (13,5%). Ниже в рейтинге главных проблем: состояние тротуаров (9,9%); бездомные собаки (5,4%); уборка льда и снега, парков и зеленых зон (3,2%); освещение улиц (3%); количество детских и спортивных площадок (2,8%); удаление сосулек с крыш (2,3%); наличие и состояние велосипедных дорожек (1,9%); уличная преступность (1,8%); количество оборудованных мест для парковки автомобилей (1,7%); стихийная торговля (1,3%). Менее всего жителей больших городов тревожит внешняя реклама на улицах (0,5%).

Как отметил Вишлинский, жители разных городов по-разному оценивают важность определенных вопросов, но неудовлетворительное состояние автодорог попало в ТОП-3 проблем всех наибольших городов страны, которые были охвачены исследованием. Однако эта проблема наиболее актуальна для львовян (44,7%) и киевлян (38,5%), тогда как жители Донецка реже других называли ее как главную для своего города (14,3%).

Как свидетельствуют данные опросы, для представителей Донецка самой актуальной проблемой является санитарное состояние улиц (22,2%). Также эта проблема занимает вторую ступеньку в рейтинге главных проблем улиц Киева (18,3%) и Днепропетровска (17,8%). В ТОП-3 главных проблем улиц для жителей Харькова, Днепропетровска, Львова и Одессы также попало состояние тротуаров (соответственно 18%, 14,8%, 11,4% и 9,5% голосов респондентов). Одновременно парковка автомобилей на тротуарах и газонах входит в ТОП-3 ключевых проблем киевлян (16,7%) и представителей (14,1%) Донецка, львовян (14%), одесситов (13,1%) и харьковчан (12,8%). Проблема бездомных собак и кошек более острая для жителей Днепропетровска и Донецка. Количество зеленых насаждений, парков и зон отдыха чаще тревожит киевлян и одесситов, сообщил Вишлинский.

В соответствии с данными исследования, отдельный рейтинг проблем, которые требуют немедленного решения, возглавило состояние автомобильных дорог — более половины респондентов (54,6%). Вторую позицию заняло санитарное состояние улиц: грязь и мусор (27,4%). Потом идут: парковка на тротуарах и газонах (23,4%); уборка льда и снега (21,2%); состояние тротуаров (20,5%); бездомные собаки, кошки (18,7%); освещенность улиц (17,4%); уличная преступность (17,1%); количество детских и спортивных площадок (15,7%); количество зеленых насаждений, парков (12,7%); количество оборудованных мест для парковки (9,6%); удаление сосулек (8,4%); наличие и состояние велодорожек (8,4%); стихийная торговля на улицах (5,4%); внешняя реклама (2,6%).

Компания GFK Ukraine в шести наибольших городах Украины — Днепропетровске, Донецке, Киеве, Львове, Одессе и Харькове – с 16 по 21 августа опросила 600 жителей в возрасте старше 18 лет (по 100 в каждом городе). Опрос проводился методом компьютерного телефонного интервью.