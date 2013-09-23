Общественный совет при КГГА инициирует изменения в законодательство, которые должны помочь местной власти в организации системы парковки

Киев. 23 августа. УНИАН. Общественный совет при Киевской горгосадминистрации просит Верховную Раду на законодательном уровне помочь местной власти в организации системы парковки и в противодействии нарушениям правил парковки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака, комментируя обнародованные результаты исследования о главных проблемах наибольших городов Украины. (По данным опроса, жители больших городов назвали парковку автомобилей на тротуарах и газонах одной из главных проблем – УНИАН).

По словам Бурмаки, проблема парковочных площадок не новая для Киева, поэтому Общественный совет обратил на нее внимание.

Бурмака напомнила, что в мае с.г. Киевсовет рассмотрел проект решения об утверждении Программы развития единого парковочного пространства в городе к 2015 г. По ее словам, эта программа была предварительно принята с нарушением законодательства, а именно - без предварительного общественного обсуждения.

“И, как известно, наверное, эта программа как раз и разрешает парковаться автомобилям на тротуарах. Наши коллеги из комитета по вопросам транспорта, возглавляемого Владимиром Гриненко, — представителем Всеукраинского общественного объединения «Украинский транспортный союз», провели анализ этого документа. Они сделали выводы об абсолютной нереалистичности этой программы”, - заявила Бурмака.

Она отметила, что на все недостатки, на которые указывают специалисты Общественного совета при КГГА по принятой программе парковки, чиновники отвечают, что “во всем виновато законодательство”.

“Поэтому мы на сегодняшний день подали предложения в Верховную Раду Украины о рассмотрении изменений в закон Украины №2499 (Принятый парламентом за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о правилах парковки транспортных средств и установлении ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств – УНИАН). И в том числе там устанавливается обязательность для местных органов власти решать вопросы парковки. По мнению наших коллег, при условии эффективного администрирования системы парковки Киев может ежегодно получать 120-150 млн. грн в бюджет и соответственно направлять их на благоустройство дорожно-транспортной инфраструктуры”, - сказала Бурмака.

Справка УНИАН. 17 апреля 2013 года Киевсовет рассмотрел Программу развития единого парковочного пространства в Киеве на период до 2015 года и принял ее за основу при условии дальнейшей доработки.

Большинство депутатов выразили недовольство тем, что парковочные места согласно программе предусматривается обустроить частично на тротуарах или проезжей части.

Руководитель КП “Киевтранспарксервис” Андрей Дудко, который докладывал по этому вопросу, отметил, что на сегодняшний день проблема с возникновением заторов на дорогах связана с несанкционированными парковками авто. Поэтому, по его мнению, если будут парковочные стоянки вдоль проезжей части дорог, где позволяет ситуация, то это положительно повлияет на движение транспорта.

Окончательный вариант Программы развития единого парковочного пространства в г. Киеве к 2015 году планировалось рассмотреть после детального изучения и корректирования.

По данным пресс-службы Киевсовета, потребность Киева в парковочных местах составляет не менее 500 тыс. машиномест. Сейчас обеспеченно около 250 тыс. парковочных мест.