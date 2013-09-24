Украинская сборная по баскетболу может претендовать на попадание в число участников Олимпиады - президент ФБУ

Киев. 24 сентября. УНИАН. Мужская сборная Украины по баскетболу показала отличный результат на Евробаскете-2013 в Словении и кроме Чемпионата мира-2014 вполне может также претендовать на попадание в число участников Олимпийских игр.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя выступление команды в Словении, президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков.

По его словам, "очень приятно, что команда сумела настроиться и показать такой классный результат - шестое место. Безусловно, это плод долгой кропотливой работы всего тренерского штаба во главе с Майком Фрателло. Итогом этой работы стало то, что мы завоевали путевку на чемпионат мира и теперь, я надеюсь, у команды будут все шансы достойно выступить через два года на Евробаскете в Киеве и завоевать путевку на Олимпиаду. Считаю, что мы этого уровня уже вполне достойны".

Говоря о ЧМ-2014, который состоится в Испании, Волков отметил: "На этот турнир мы также возлагаем большие надежды. Как правило, уровень Евробаскета чуть выше ЧМ из-за того, что на мировом первенстве играют команды тех континентов, где баскетбол развивается очень медленными темпами. Поэтому состав участников не такой конкурентоспособный. Очень многое будет зависить от жеребьевки, которая пройдет в феврале. Если нам повезет с соперниками в группе, то мы будем способны решить очень большие задачи".

В свою очередь, тренер команды, американский специалист Фрателло заявил: "Мы провели отличную работу. Когда на Евробаскете-2011 в Литве я впервые принял сборную, для меня главное было - освоиться в коллективе, присмотреться к ребятам, понять, кто из них что из себя представляет, как относится к баскетболу, к своей работе. Прошло два года, и мы срослись в единое целое. Сейчас все знают, как и что нужно делать. У нас появился коллектив единомышленников, и благодаря этому мы сумели добиться результата. Теперь будем двигаться вперед, ставить перед собой новые цели уже на мировом первенстве. Главное, что мы стали в каком-то роде семьей. Игроки постоянно общаются между собой. Во время завтраков, обедов и ужинов нет за столом тишины, как это было раньше. Новая атмосфера мне нравится гораздо больше. Это залог наших будущих успехов".

Как сообщал УНИАН, на Евробаскете в Словении сборная Украины заняла итоговое 6-е место и сумела попасть в число участников Чемпионата мира-2014, который пройдет в Испании. Также сборная Украины без отбора примет участие в Евробаскете-2015, куда попала на правах страны-организатора турнира.