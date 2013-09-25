Представители латвийского банка и украинской фирмы просят ГПУ вмешаться в дело с мошенническим завладением имуществом по ул.Шота Руставелли, 1 и 11

Киев. 24 сентября. УНИАН. Представители интересов АО «Парэкс банк», акционерами которого являются Латвийская Республика и Европейский банк реконструкции и развития, а также организация арендаторов киевской фирмы "Экста" просят генерального прокурора Виктора Пшонку вмешаться в ситуацию с попыткой мошенническим способом завладеть недвижимым ипотечным имуществом в центре столицы и помещениями фирмы одним из бывших соучредителей сети "Мега-Макс" и рядом других лиц.

С соответствующим заявлением сегодня на пресс-конференции в УНИАН выступили советник управления Дирекции реструктуризации кредитов стран СНГ Владимир Иванов, адвокат Алексей Филатов и представитель интересов фирмы "Экста", адвокат Виктор Петруненко.

По словам Филатова, в 2007 году "Парэкс банк" двумя частями предоставил "Мега-Макс" кредит на общую сумму 6,9 млн евро под личную поруку его соучредителей. Более того, один из них, Виктор Свитовенко, в качестве залогового имущества выставил нежилое помещение в Киеве на ул. Шота Руставели, 1.

По словам адвоката, до 2010 года тело кредита и проценты по нему заемщиком платились исправно, а затем денежные поступления внезапно прекратились. Как отметил Филатов, "выяснилось, что господин Свитовенко, пытаясь не возвращать кредит, заявил, что владельцем торговых площадей по Шота Руставели являются все жители дома и на этом основании пытался признать договор ипотеки недействительным. Суд признал несостоятельность таких требований". Тогда, по словам адвоката, заемщик разработал ряд манипулятивных схем с привлечением судебных органов с целью отчуждения залогового имущества на подставных лиц. Когда кредитор обжаловал около 20 судебных решений, выиграв их, указанное лицо сфальсифицировали открытия уголовного производства, по которому другое подставное лицо признало себя виновным в подделке документов на право собственности на залоговое помещения, в результате чего суд признал недействительным договор о залоге недвижимости по банковскому кредиту . Сейчас судебное решение обжалуется в судах высших инстанций.

В свою очередь, Иванов, комментируя ситуацию, сказал: "Как абсолютно доброжелательный и порядочный кредитор, мы пришли и инвестировали в экономические процессы в Украине большие средства. Мы не нарушили как банк ни одного из взятых на себя обязательств. И сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда через ряд манипуляций мы оказались под угрозой потери денег".

«Мы не можем отказаться от борьбы за свои права, - продолжил он, - но ситуация сложилась очень и очень тревожная. Как минимум, я могу сказать, что до тех пор, пока ситуация не разрешится благополучно, никаких планов относительно дополнительного инвестирования в Украину и речи быть не может».

Кроме того, Иванов заверил, что представители интересов латвийского банка считают важным для себя не скрывать имеющуюся информацию о ситуации - в том числе от коллег, участников финансового рынка, акционеров Европейского банка реконструкции и развития. "Мы не претендуем на недвижимое имущество. Мы претендуем только на одно - если люди взяли деньги и обещали их вернуть, то они должны это сделать, и на этом вопрос будет закрыт. Мы очень надеемся, что это частный случай, недоразумение. И фактически, мы апеллируем к высшим судебным инстанциям и Генеральной прокуратуре обратить на этот случай внимание", - отметил Иванов.

Продолжая тему, адвокат Петруненко сообщил, что такие же мошеннические способы и схемы заемщик В. Свитовенко и ряд его компаньонов запустили по отношению к недвижимому имуществу фирмы "Экста" на ул. Шота Руставели, 11. По словам Петруненко, 9 июля этого года Хозяйственный суд своим решением признал за Организацией арендаторов фирмы право собственности на это имущество, что позже, 11 августа, подтвердил Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Однако, как отметил адвокат, по обращению Виктора Свитовенко было открыто сомнительное с юридической точки зрения уголовное производство, что якобы неизвестные лица подделали документы на право собственности, но суд закрыл производство по сроку давности.

По убеждению Петруненко, внедрение и реализация мошеннических схем не была бы возможной без содействия этому высокопоставленных должностных лиц прокуратуры Печерского района и следователя Печерского райуправления столичной милиции. Учитывая изложенное, адвокат отметил, что им вместе с представителями организации арендаторов фирмы "Экста" на имя генпрокурора и прокурора Киева направлены заявления с просьбой принять соответствующие меры относительно указанных лиц.

"По нашему мнению, уже можно говорить не только о возникновении, но и о легитимизации в правовом поле страны этого крайне опасного явления, которое является угрозой как правовой системе, так и порядку ведения бизнеса в Украине", - отметил Петруненко.