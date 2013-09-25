Киев. 25 сентября. УНИАН. В Киеве презентован культурно-просветительский проект «Планета «Город».

На пресс-конференции в УНИАН народный артист Украины Владимир Горянский, являющийся инициатором проекта и автором идеи, сообщил, что «Планета «Город» - это фотокадры, на которых известные горожане делятся эмоциями и воспоминаниями о событиях, случившихся с ними в разных местах Киева.

По его словам, на сегодняшний день 35 человек принимают участие в проекте.

«Но это еще не предел, ведь многие люди говорят: а чего вы нам не звоните?.. Хотя это невозможно, потому что это связано с техникой, со временем. Поэтому я надеюсь, что проект будет иметь продолжение», - сказал Горянский.

Он отметил, что проект является не архитектурным, а эмоциональным, и хочется представить Киев «через человека, через какую-то историю, через какую-то эмоцию, которая, возможно, и изменила его жизнь».

Генеральный продюсер проекта и соавтор идеи Ксения Щавинская сообщила, что планируется проведение большой фотовыставки в конце ноября - начале декабря. «А после фотовыставки надеемся опубликовать фотоальбом, где будут фотографии мест Киева с историями людей, связанными с этими местами», - сказала она.

Щавинская выразила надежду, что фотоальбом будет «выпущен к апрелю».

Она также сообщила, что планируется установить скульптуру киевлянина, и это удастся сделать к сентябрю следующего года.

По словам Щавинской, данный проект является социальным, он не финансируется политиками и крупными компаниями. «Мы хотели бы, чтобы киевляне максимально приняли участие в этом проекте, поэтому планируется объявление конкурса в социальных сетях, где обычные люди рассказали бы нам свои истории, выставили фотографии, связанные с Киевом», - сказала она и выразила надежду, что в проекте будут принимать участие «хотя бы 70 человек».

В свою очередь, народная артистка Украины Нина Матвиенко, которая является участником проекта, назвала его интересным. По ее словам, важно, чтобы люди увидели «историю нашего Киева».

Как сказала Матвиенко, она была удивлена, когда получила предложение принять участие в проекте, и подумала: «Неужели равнодушие отступает в такие блатные времена?».

По словам участницы проекта, народной артистки Украины Ольги Сумской, важно сохранить красоту Киева, особенно его исторических мест, от разрушения, от застройки, и проект будет способствовать этому.

Автогонщик Алексей Мочанов, который также является участником проекта, отметил, что «Киев сейчас очень похож на красивый старый автомобиль, попавший в аварию, - упал с горы, перевернулся и так и стоит». По словам Мочанова, сегодня отсутствует какая-то понятная концепция, идея того, как будет развиваться город.

Владелица ювелирного бренда Zarina Наталия Нетовкина заметила, что счастлива оттого, что принимает участие в проекте. По ее словам, важно, чтобы все киевляне поддержали проект, ведь город начинается с каждого дома, двора.

По словам дизайнера Елены Голец, «каждый человек в Киеве любит свой город», и необходимо, чтобы люди побольше узнали о тех местах, где они отдыхают, работают. Она предложила, чтобы Киев был представлен в проекте «скульптурой женщины, ведь вся Европа едет к нам, чтобы посмотреть на красоту украинских женщин».

Как сказала оперная певица Елена Гребенюк, Киев для нее стал родным городом, хотя она родилась в Баку. «Мне хочется развивать наш город, хочется сделать все для того, чтобы он был светлым, теплым», - сказала она.

По словам директора института «Міськцивільпроект» Андрея Малафеева, важно то, что проект привлечет внимание «к проблемам жизни города».

Среди участников проекта также народные артисты Украины Александр Пономарев, Ирина Билык, Юрий Рыбчинский, Роман Балаян, Елена Филипьева, заслуженный артист Украины Гарик Кричевский, владелец компании «Герц» Александр Ротов, писатель Андрей Курков, футболист Андрей Гусин, олимпийский чемпион Денис Силантьев.