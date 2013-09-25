По оценкам водителей, состояние дорог и культура участников движения больше всего влияют на безопасность на автодорогах - опрос

Киев. 25 сентября. УНИАН. По оценкам водителей, состояние дорожного покрытия, культура поведения водителей и пешеходов больше всего влияют на безопасность на украинских автодорогах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, ссылаясь на данные опроса водителей относительно их отношения к уровню безопасности и причин аварийности на автомобильных дорогах Украины, который провел КМИС.

«По оценкам водителей, больше всего на безопасность движения влияет состояние дорожного покрытия, культура поведения водителей и пешеходов, работа дорожных служб, разметка дороги и регулирование дорожного движения», - сказал Паниотто.

По мнению респондентов, добавил он, деятельность ГАИ, штрафы и состояние внешней среды (реклама, вывески и тому подобное) меньше всего влияют на безопасность движения.

Кроме того, водители указали, что больше всего на возможность возникновения аварийной ситуации на дороге влияет разговор по телефону во время управления транспортным средством, наличие людей на проезжей части, а меньше всего - настройка автомобильного радиоприемника и разговор с пассажиром в салоне.

Комментируя полученные результаты опроса, президент Ассоциации безопасности дорожного движения Михаил Берлин отметил, что "ситуация с количеством травмированных и погибших на дорогах Украины крайне сложная, и не улучшается". Он отметил, что такое количество ДТП с тяжелыми последствиями, какое сегодня фиксируется в Украине, европейские страны имели 30-40 лет назад, но через осуществление новых мероприятий значительно уменьшили, а следовательно нам нужно перенимать их опыт. В контексте этого Берлин напомнил, что, согласно статистическим данным, в нашей стране на 100 тысяч населения приходятся от 12 до 15 погибших в ДТП, в то время как в Германии или Голландии - от 4 до 6 человек. При этом Берлин заметил, что 70 процентов погибших - мужчины в возрасте до 50 лет. "То есть, это люди трудоспособного возраста. А по данным Всемирного банка, из-за таких ДТП Украина ежегодно теряет около пяти миллиардов долларов", - отметил он.

По словам Берлина, сейчас очевидно, что существующие меры административного воздействия на нарушителей мало влияют. Более того, из-за коррумпированности ГАИ они себя исчерпали, и нужно изобретать и внедрять новые средства воздействия. Среди таких, по мнению Берлина, могут быть внедрение больших сумм компенсаций, которые виновник ДТП должен оплатить пострадавшим. Кроме того, следует более внимательно подходить к проектированию автодорог, поскольку проведенный ассоциацией аудит функционирования лишь одной дороги "Киев-Чоп", которая считается одной из современных в Украине, показал, что еще на стадии ее проектирования были заложены ошибки, которые сейчас приводят к большому количеству ДТП на ней.

В свою очередь генеральный директор Украинской маркетинговой ассоциации Ирина Лилик отметила, что сейчас завершается еще несколько этапов исследований в сфере безопасности дорожного движения. "Сегодня очевидно, что Украина нуждается в серьезных реформах в этой сфере, и комплексный подход, который демонстрируют общественные объединения, однозначно повторяет реформы европейских стран", - сказала она.

*** Опрос проводился с 20 августа по 11 сентября 2013 года. Методом личного опроса был опрошен 1221 респондент в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины и в АР Крым.