Британский владелец киевского ТЦ «Глобус» просит власти восстановить его контроль над активом

Киев. 26 сентября. УНИАН. Британский владелец киевского торгового центра «Глобус», группа компаний London&Regional, обратилась к украинским властям с просьбой восстановить ее контроль над этим ТЦ и не допустить незаконного отчуждения актива.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор London&Regional Ленард Себастиан.

«Контроль над нашим центром был захвачен. Этот захват был нелегальным. Сегодня мы здесь собрались, чтобы обратиться к должностным лицам в правительстве, которые бы помогли нам вернуть нашу собственность и те активы, которые у нас забрали незаконным путем», - сказал Себастиан.

«Мы обращаемся к Президенту Украины, премьер-министру, министру внутренних дел, к главе межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, к прокурору города Киева и генеральному прокурору Украины с просьбой вернуть нам в собственность наши активы», - добавил он.

В ситуацию вокруг торгового центра, расположенного в центре Киева на Майдане Незалежности, уже вмешалось Посольство Великобритании в Украине. Присутствовавшая на пресс-конференции первый секретарь Посольства Крина Лавери отметила, что британское представительство будет всячески помогать компании London&Regional в восстановлении ее законных прав.

«От лица Британского посольства я могу сказать, что бизнес-климат в Украине не является хорошим. Если вы посмотрите на индекс Европейской бизнес ассоциации, то вы заметите, что, к сожалению, показатель Украины не улучшился. Мы весьма озабочены той ситуацией, которая сложилась вокруг компании London&Regional, и той ситуацией, которая сложилась вокруг их собственности – торгового центра «Глобус»», - сказала Лавери, отметив, что британское и международное сообщество тщательно рассмотрит этот случай и сделает свои выводы.

Также она отметила, что затруднения в расследовании этого дела послужат плохим сигналом для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в Украину.

Как сообщил директор компаний London & Regional в Украине Святослав Ильченко, в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 сентября, неизвестные лица захватили центры управления постами торгового центра и аннулировали карточки доступа сотрудников, после чего и был утрачен контроль над центром. Он также заявил о захвате документов ТЦ и печати.

Старший партнер юридической компании «КМ Партнеры» Александр Минин пояснил, что контроль над торговым центром был захвачен после вынесения судебного решения, которое восстанавливало в должности якобы бывшего директора ТЦ. Однако владельцы «Глобуса» утверждают, что данное физлицо никогда ранее не занимало должность руководителя их торгового центра.

«Формальной причиной захвата стало якобы восстановление директора предприятия «Глобус» решением Соломенского суда Киева от 16 сентября… В данной ситуации формально имеет место трудовой спор, но его используют как повод для фактического установления контроля над активами предприятия», - сказал Минин.

Он также отметил, что данное решение уже обжаловано в судебном порядке в апелляционном суде.

Справка УНИАН. ТЦ «Глобус» - первый в Украине торгово-выставочный комплекс международного класса, площадью более 35 тыс. кв. м, принимающий около 70 тыс. посетителей в день. Был введен в эксплуатацию в 2001 году на Майдане Незалежности в центре Киева.

Собственниками ТЦ «Глобус» выступают три юридические лица: ООО «Дилайт», ООО «Дилайт Плюс» и ООО «Дилайт Сити», которые принадлежат компании London&Regional.

Компания «Лондон энд Риджинал» (London&Regional) - одна из крупнейших частных европейских компаний, специализирующаяся на инвестициях в недвижимость в восьми странах , общий объем инвестиций - 6 млрд Евро . Владельцами компании являются братья Иан и Ричард Ливингстон .

Среди объектов , которыми владеет компания , есть отели « Трафальгар » , «Парк Лейн » и « Грин Парк » в Лондоне , «Хилтон » во Франкфурте , « Радиссон » в Цюрихе , « Фэрмонт » и «Колумбус » в Монте-Карло , новопостроенный город « Панама Пацифик » , офисные центры в Варшаве , Москве , Петербурге.

С 2007 года компания работает Украине , приобретя известный торгово - выставочный комплекс "Глобус" , бизнес-центр « Подол Плаза» и промышленные рефрижераторные склады .

Находящийся в самом центре столицы Украины , торгово - выставочный комплекс "Глобус" является первым в Киеве комплексом международного класса и его рыночная стоимость оценивается в 200 миллионов долларов . Приобретение комплекса у украинских владельцев стало возможным при участии нескольких крупных европейских банков, в частности PBB ( Deutsche Pfandbriefbank ) , который является публичным финансовым учреждением Германии .