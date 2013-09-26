Cостоялась презентация культурно-образовательного проекта Владимира Горянского "Планета "Город"

Организаторы рассказали об основной идее проекта, о результатах пилотной версии и планах на будущее, а приглашенные участники поделились впечатлениями и объяснили, почему так важно поддерживать подобные проекты. В ходе беседы также пытались выяснить: какой же, все-таки, горожанин Киева, какой его собирательный образ и как он выглядит глазами героев проекта.

Среди приглашенных спикеров конференции:

Инициатор проекта и автор идеи, Народный артист Украины – Владимир Горянский;

Автор идеи и генеральный продюсер проекта – Ксения Щавинская;

Участник проекта, Народная артистка Украины – Ольга Сумская;

Участник проекта, Народная артистка Украины – Нина Матвиенко;

Участник проекта, генеральный директор ювелирного бренда «Zarina» – Наталья Нетовкина;

Участник проекта, CEO Kiev Development Group / Киев Девелопмент Груп - Андрей Малафеев;

Участник проекта, модный дизайнер – Елена Голец;

Участник проекта, оперная певица – Елена Гребенюк;

Участник проекта, автогонщик – Алексей Мочанов.

Проект «Планета „Город“» – видео-, фотопроект, состоящий из фото, на которых известные горожане делятся своими эмоциями и воспоминаниями, связанными с определенными местами в Городе.

С июля к «Планете „Город“» присоединились более 30-ти известных и знаковых людей Украины. Своими яркими историями поделились: Нина Матвиенко, Николай Рапай, Ольга Сумская, Виталий Козловский, Гарик Кричевский, Александр Пономарев, Малекторович Виктория, Нетовкина Наталья, Ирина Билык, Юрий Рогоза, Елена Голец, Либомир Михайлина, Олег Кохан, Андрей Курков, Марыся Горобец, Андрей Гусин, Роман Балаян, Денис Силантьев, Милан Паевич, Сергей Костецкий, Окана Билозир, Александр Ротов, Юрий Рыбчинский, Юрий Вакуленко, Алена Гребенюк, Алексей Мочанов, Даша Малахова, Иван Малкович, Елена Петренко, Владимир Березинский, Ольга Цибульська, Майкл Ягер, Елена Филипьева.

Все фото и истории, собранные в проекте «Планета „Город“», создают собирательный образ горожанина, со своей незабываемой историей, с экстравагантным стилем, с чудными привычками и искрометным чувством юмора. В человеке «Планета „Город“» каждый может узнать частичку себя, почувствовать что-то родное и знакомое. Финал проекта запланирован на сентябрь 2014, но все еще может изменится, так как еще много желающих снятся в проекте или каким либо образом поучаствовать в его жизни.

Сегодня предусмотрено три ключевых этапа проекта. Это фотовыставка, где будут показаны фото всех участников проекта, которая будет путешествовать по всей Украине.

Далее последует, выпуск фотоальбома с историями «Планета „Город“». Также запланирован конкурс «Планета Город» среди всех жителей Украины. Все желающие смогут прислать свои фото и истории, и путем народного голосования, будут выбраны лучшие, которые войдут в фотоальбом, рядом с историями известных и знаковых людей Украины. О старте и жизни конкурса можно узнать со страницы проекта https://www.facebook.com/planetagorod

И завершающий этап, это создание скульптуры горожанину, которую установят так, чтобы каждый житель или гость столицы мог его увидеть и ощутить себя частью огромной «Планеты „Город“».

Дополнительная информация о Проекте «Планета „Город“» и о его участниках: http://v.bezugla@gmail.com, Victoria@bsense.com.ua