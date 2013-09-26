Пресс-релиз

VI Международный салон кукол «Модна лялька»,

VIII Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»





18 - 20 октября 2013 г., Киев.

Организатор - редакция журнала «Модный журнал».

Торжественное открытие выставки состоится 18 октября в 12.00.

Для посетителей выставка будет открыта:

18 и 19 октября с 10 до 19 часов,

20 октября – с 10 до 17 часов.

Место проведения - Международный выставочный центр,

г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон № 2.



VI Международный салон кукол «Модна лялька» и VIII Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров» соберут известных украинских, европейских, американских художников, дизайнеров, мастеров бисероплетения, вышивки, батика, фелтинга и других видов современного хобби и декоративно-прикладного искусства, компании и магазины товаров для творчества.

В этот раз салон «Модна лялька» и выставка «Золотые руки мастеров» представят работы более 350 художников-кукольников, дизайнеров, мастеров из Украины, России, США, Испании, Германии, Италии, Латвии, Молдовы, Белоруссии, Чехии, Израиля, Эстонии, Казахстана, Грузии. Литвы, Франции.

События выставки:

-Впервые в Украине! Проект – «Маленькая выставка в большом городе».

Выставка эксклюзивных наперстков и швейных принадлежностей XVIII-XXI века

из коллекции Надежды Авдиенко. г. Киев.

-Украинский дизайнер вышивки лентой Татьяна Попова презентует свою уникальную книгу «Шелковая лента и вышивка».

-IV Международный конкурс «Бисерный эксклюзив». 27 дизайнеров из Украины, России, Казахстана, Ирландии представят более 70 конкурсных работ.

-VI Международный конкурс «Модная лялька». Экспозиция кукол 35 художников из Украины, Белоруссии, Молдовы и России.

-«Минута славы» - Шоу мастеров. Ежедневно на центральном подиуме выставки мастера и дизайнеры презентуют свое творчество и таланты. В программе показы коллекций дизайнерской бижутерии, выступления творческих коллективов.

- Мастер-классы от дизайнеров из Украины, Литвы, России, США.

Тематика мастер-классов: плетение фриволите, бисероплетение, анкарс, авторская бижутерия, скульптура из спичек.

Подробно с программой мастер -классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки.

http://biserknitting.com/ru/Perechen_master_klassov/

Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у мастеров.

Приглашаем посетить салон «Модна лялька» и выставку «Золотые руки мастеров».

Организатор салона и выставки «Модный журнал».

Это ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. В нем представлены бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, репортажи о конкурсах и выставках.

Контактная информация:

телефон +380 68 358 35 50

факс 044 559 56 45

e-mail fairybeads@mail.ru

корпоративный сайт http://www.biserknitting.com

контактное лицо для СМИ Шуманский Юрий Викторович