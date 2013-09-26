VI Международный салон кукол «Модна лялька»
Пресс-релиз
VI Международный салон кукол «Модна лялька»,
VIII Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»
18 - 20 октября 2013 г., Киев.
Организатор - редакция журнала «Модный журнал».
Торжественное открытие выставки состоится 18 октября в 12.00.
Для посетителей выставка будет открыта:
18 и 19 октября с 10 до 19 часов,
20 октября – с 10 до 17 часов.
Место проведения - Международный выставочный центр,
г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон № 2.
VI Международный салон кукол «Модна лялька» и VIII Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров» соберут известных украинских, европейских, американских художников, дизайнеров, мастеров бисероплетения, вышивки, батика, фелтинга и других видов современного хобби и декоративно-прикладного искусства, компании и магазины товаров для творчества.
В этот раз салон «Модна лялька» и выставка «Золотые руки мастеров» представят работы более 350 художников-кукольников, дизайнеров, мастеров из Украины, России, США, Испании, Германии, Италии, Латвии, Молдовы, Белоруссии, Чехии, Израиля, Эстонии, Казахстана, Грузии. Литвы, Франции.
События выставки:
-Впервые в Украине! Проект – «Маленькая выставка в большом городе».
Выставка эксклюзивных наперстков и швейных принадлежностей XVIII-XXI века
из коллекции Надежды Авдиенко. г. Киев.
-Украинский дизайнер вышивки лентой Татьяна Попова презентует свою уникальную книгу «Шелковая лента и вышивка».
-IV Международный конкурс «Бисерный эксклюзив». 27 дизайнеров из Украины, России, Казахстана, Ирландии представят более 70 конкурсных работ.
-VI Международный конкурс «Модная лялька». Экспозиция кукол 35 художников из Украины, Белоруссии, Молдовы и России.
-«Минута славы» - Шоу мастеров. Ежедневно на центральном подиуме выставки мастера и дизайнеры презентуют свое творчество и таланты. В программе показы коллекций дизайнерской бижутерии, выступления творческих коллективов.
- Мастер-классы от дизайнеров из Украины, Литвы, России, США.
Тематика мастер-классов: плетение фриволите, бисероплетение, анкарс, авторская бижутерия, скульптура из спичек.
Подробно с программой мастер -классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки.
http://biserknitting.com/ru/Perechen_master_klassov/
Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у мастеров.
Приглашаем посетить салон «Модна лялька» и выставку «Золотые руки мастеров».
Организатор салона и выставки «Модный журнал».
Это ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. В нем представлены бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, репортажи о конкурсах и выставках.
Контактная информация:
телефон +380 68 358 35 50
факс 044 559 56 45
e-mail fairybeads@mail.ru
корпоративный сайт http://www.biserknitting.com
контактное лицо для СМИ Шуманский Юрий Викторович