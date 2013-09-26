Кока -Кола и Красный Крест оказали помощь пострадавшим в результате наводнения в Одесской области

Кока -Кола Бевериджиз Украина и Общество Красного Креста Украины ( ТХЧУ ) объединили усилия , чтобы помочь украинцам, которые постадали от последствий мощного наводнения в Одесской области.

По информации ГУ ДСНС Украины по состоянию на 25 сентября 2013 в Одесской области было подтоплено 449 жилых частных домов , разрушено 91 дом и 85 домов под угрозой разрушения . Были временно отселены 562 человека из 9 населенных пунктов, которых разместили в домах культуры , гостиницах и у родственников.

В районных центрах были организованы пункты гуманитарной помощи пострадавшим , которые обеспечивают людей , лишившихся домов, теплой одеждой , едой , напитками и гигиеническими средствами .



Компания Кока -Кола Бевериджиз Украина обеспечила доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие в результате наводнения. Кроме логистической поддержки, компания также предоставила питьевую воду объемом 10000 литров , которая была распространена среди пострадавших в Одесской области.



Иван Усиченко , Президент Общества Красного Креста Украины , выразил благодарность компании и заявил: "Благодаря партнерству с Кока -Кола Бевериджиз Украина , мы смогли быстро и эффективно отреагировать на последствия техногенной катастрофы , которая сложилась в Одесской области , и оказать помощь людям , которые в ней больше нуждаются. "

Справка .



Кока -Кола Бевериджиз Украина является частью Coca - Cola Hellenic - крупнейшей европейской компании- боттлера , зарегистрированной в Греции в 2000 году , которая занимается разливом и дистрибуцией безалкогольных напитков на условиях франчайзинга компании The Coca - Cola Company с объемом продаж более чем 2 миллиарда условных ящиков продукции . Группа имеет широкую географию , работая в 28 странах и обслуживая около 560 миллионов человек.



Общество Красного Креста Украины было основано в 1918 году с целью оказания помощи беженцам и военнопленным , заботы об инвалидах и детей-сирот , борьба с голодом и эпидемиями , организации лазаретов , госпиталей и пунктов питания . Сегодня Общество Красного Креста Украины является ведущей гуманитарной организацией Украины , которая улучшает жизнь наиболее нуждающихся путем адресной помощи и путем распространения знаний о гуманитарных права и ценности.