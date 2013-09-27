Адвокат Осмаева опасается, что вынесенный в России приговор по делу о подготовке покушения на Путина, ляжет в основу приговора ее подзащитному

Киев. 27 сентября. УНИАН. Адвокат Адама Осмаева, обвиняемого в подготовке в 2012 году покушения на Владимира Путина, опасается, что вынесенный в России 4 сентября приговор второму обвиняемому по этому делу - Илье Пьянзину, ляжет в основу приговора ее подзащитному.

Об этом адвокат Осмаева Ольга Черток заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Черток, суд и оглашение приговора Пьянзину проходил в России в закрытом режиме и не известно, на каких именно доказательствах был построен. «Поэтому у меня есть опасения, что этот приговор ляжет в основу приговору Осмаеву, который вынесет одесский суд. Потому что если в обвинительном приговоре, вынесенном в РФ, будет говориться о том, что господин Пьянзин вину признал и сказал, что вместе с Осмаевым готовил покушение, то суд может признать это истинным доказательством», - сказала адвокат.

В тоже время она выразила уверенность, что в отличие от российского, украинский суд будет объективен, о чем на данном этапе свидетельствует тот факт, что судебные заседания проходят в открытом режиме и суд тщательно изучает все материалы дела.

В свою очередь жена Осмаева Амина Окуева обратилась к Президенту Украины Виктору Януковича, как гаранту соблюдения Конституции, с просьбой обеспечить непредвзятое и объективное рассмотрение дела ее мужа, не допустив вмешательства иностранных государств и их спецслужб на ход судебного процесса.

«Есть надежда, что в отличие от России, украинский суд будет объективным и непредвзятым, что он тщательно изучит материалы дела и вынесет решение, исходя из имеющихся в деле доказательств, а не будет руководствоваться некой политической целесообразностью. В частности, хотелось бы верить, что вынесенный судом Российской Федерации приговор Илье Пьянзину не будет иметь для судей определяющего значения, что они посчитают важным лишь установленные бесспорные факты», - говорится в оглашенном заявлении Окуевой.

В свою очередь сам Осмаев через своего адвоката передал журналистам копию заявления, адресованного Совету адвокатов Украины, в котором просит принять меры к своему бывшему адвокату Михаилу Непорожнему, который против его воли был приставлен к нему в качестве защитника. По мнению Осмаева, Непорожний действовал по предварительному сговору с сотрудниками СБУ и в интересах стороны обвинения способствовал фабрикации уголовного дела. В частности, как отмечает Осмаев, этот адвокат не принимал участия ни в одном следственном действии, а протоколы об их проведении подписывал по их завершению. Кроме того, по словам Осмаев, Непорожний регулярно пытался внушить ему вину за несовершенное преступление, что выражалось в виде советов, уговоров подписать документы в интересах стороны обвинения и попытках запугать выдачей спецслужбам России.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. По версии следствия, экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из одесских квартир, удалось выявить и обезвредить в январе-феврале прошлого года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. В результате взрыва начался пожар и Мадаев погиб. Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзин по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации был выдан российской стороне.

По данным спецслужб, из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

10 сентября Мосгорсуд приговорил к 10 годам заключения Пьянзина, признав его виновным в подготовке покушения на Путина.

14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного России, и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

Осмаев неоднократно заявлял, что дал признания в подготовке покушения под давлением и пытками.

22 августа 2013 года адвокат Осмаева Ольга Черток заявила, что ее подзащитный настаивает, что причиной взрыва в Одессе зимой 2012 года был газ.

1 октября Приморский районный суд Одессы продолжит процесс по делу Осмаева, обвиняемого в подготовке покушения на Путина.