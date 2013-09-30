В Киеве презентован сборник украинского поэта Павлюка, изданный в переводе в Польше

Киев. 30 сентября. УНИАН. В Киеве презентован лирический сборник “Мужское гадание” украинского поэта и ученого Игоря Павлюка, изданный в этом году в Польше в переводе Тадея Карабовича.

Книгу со стихотворениями представил в УНИАН сам Павлюк.

Он сообщил, что в сборник вошло около 60 произведений.

“У меня выходила во Львове книжечка “Мужские гадания”, форматная, маленькая. Но это не полностью взята та книжечка и переведена. Карабович выбирал из стихотворений той книжки, из Интернета, где-то еще, я не знаю, как он то собирал, потому что мы с ним еще не были знакомы. Но название ему понравилась - “Мужские гадания”, он его оставил”, - рассказал автор.

По словам Павлюка, в польскую книгу вошли стихи среднего периода его творчества, то есть которые он создал в возрасте где-то от 30 до 40 лет. “Не ранние стихотворения, и не те, что я писал позже, потому что сейчас у меня другой этап начался, который существенно отличается, стихотворения уже более болезненные, другие...”, - сказал он.

По словам Павлюка, это не первое издание его произведений за рубежом. В частности, уже в Петербурге вышли его стихи в переводе на русском, а в США - на английском.

“Пришли все эти люди (авторы переводов - УНИАН) через мое творчество, не через знакомства личные. И Тадей Карабович, который сначала перевел книгу, издал ее, стал менеджером этой книги сам, а затем уже приехал во Львов, где мы с ним и познакомились”, - сказал поэт.

В Украине же, по его словам, вышло 13 его поэтических сборников, и сейчас готовятся новые.

Павлюк отметил, что после того как изданы его произведения в Польше, почувствовал “неподдельную ответственность за украинскую литературу. “То есть, волей-неволей, но уже не до шуток, здесь уже нужно серьезно отвечать за слова, потому что за тобой стоит великое государство. Буду стараться быть достойным того, что дал Всевышний, что идет от людей”, - сказал поэт.

Присутствующий на пресс-конференции известный поэт Дмитро Павлычко, который хорошо владеет польским и прочитал произведения Павлюка в переводе, назвал выход книги большим событием для украинской литературы. Он отметил и хороший перевод произведений, сделанный Карабовичем.

“Игорь Павлюк настоящий поэт, не похожий ни на кого из нынешних больших... Польский сборник произведений Павлюка, его польский текст, успешно выделяется своими метафорами в современной польской поэзии, как оригинальное явление. Поэзия Павлюка имеет все данные для того, чтобы ее читали на многих языках в Европе”, - убежден он.

В свою очередь украинский литературовед Николай Жулинский отметил, что это приятное событие не только для Павлюка, но и для всех, кого волнует украинская культура.

“Выход этой книги поэзии мной рассматривается в контексте творческого диалога, который творит сегодня украинская литература с польской литературой и с Европой. Сегодня исследователи много говорят о том, какое будущее будет у Украины... К сожалению, мы недооцениваем роли культурных мостов, потому что культура может сделать значительно больше, чем политика и экономика для взаимопонимания и сохранения мира и на планете, и в отдельном регионе”, - отметил он.

В Польше сборник Павлюка издан тиражом 5 тыс. экземпляров в издательстве “Wydawnictwo Episteme” (Lublin).