Система интернатных заведений в Украине не имеет будущего – представитель Уполномоченного по правам ребенка

Киев. 30 сентября. УНИАН. Система интернатных заведений в Украине не имеет будущего.

Об этом заявила руководитель управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Людмила Волынец на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Дню усыновления в Украине.

По ее убеждению, интернатная система вредна для ребенка. «Это мы можем точно утверждать. По крайней мере, у нас такое ощущение от всего того, что мы видим. Недавно мы провели проверку одной из школ-интернатов. Были зафиксированы факты, когда дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы, принудительно направлялись в психиатрическую клинику - не потому, что они в этом нуждались, а потому, что их так решили наказать. Я недавно была в Донецкой области, где, работая в специальной школе-интернате, я понимала, что далеко не все дети должны иметь диагноз задержки психического развития. А этот диагноз ставят детям, чтобы устроить их в интернаты. Много есть вещей, которых нельзя изменить эволюционным путем. Есть один путь – эти дети должны воспитываться в семьях. Именно поэтому развивается система приемных семей, остальные заведения должны быть реформированы. По нашему убеждению, не имеют права на существование заведения на 500-700 детей. Они должны быть маленькими», - сказала Волынец.

Она подчеркнула, что ребенок должен воспитываться в семье. «Мы говорим это от имени общественных организаций, в частности, и Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Интернет-портал «Сиротству - нет!», который создал Фонд Ахметова, позволяет потенциальным усыновителям увидеть реального ребенка. Также Фонд «Развитие Украины» купило и оборудовало дома для 35 приемных семей (в регионах, где реализуются крупные проекты фонда)», - сказала Волынец.

Она отметила, что «дети без семей будут всегда, но вопрос - сколько времени они будут находиться в соцзаведениях, с диагнозом или без диагноза».

«Диагноз ребенку – это диагноз государственной системе. Когда ребенок не развивается, и в результате этого приобретает такой диагноз», - отметила Волынец.

Она рассказала об опыте Центра поддержки семей в Макарове. «Это – новейшее заведение, в котором могут находиться и женщина, и дети, и отец, если он попал в тяжелую жизненную ситуацию, до тех пор, когда решат вопрос по устройству ребенка или преодолению сложных жизненных обстоятельств. Мы уверены, что за такими заведениями - будущее. Они должны быть в каждом районе, каждом городке. А не огромные заведения областного подчинения», - отметила Волынец.

Она выразила надежду, что заведения, которые будут отвечать интересам детей, будут созданы во всех районах и городах страны.

«Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает подобное заведение в Днепропетровском районе (Днепропетровская область). Надеюсь, что эта система «пойдет», поскольку есть четкое поручение Президента Украины создать такие заведения в каждом районе и городе», - сказала Волынец.

В свою очередь, известная саксофонистка Вероника Кожухарова, которая была усыновлена в детстве, подчеркнула, что ребенок как личность может состояться только в семье.

«Моя жизнь является тому доказательством. В 9 лет я начала играть на саксофоне, родители дали мне свободу. Ребенку нужна семья, это – самое главное, ничего другого ему не нужно. Когда директора интернатов говорят, что там хорошо – не верьте. Всех детей делают под одно, нет личности, ребенка не развивают как личность, там все как один. Если ты выбиваешься из стаи - тебе будет плохо. В 5 лет я уже знала, что такое насилие. Моя цель показать своим примером, что ребенок из детдома, с психическим диагнозом может полностью реализоваться. Помните, в детдомах живут дети, которые ждут родителей», - сказала Кожухарова.