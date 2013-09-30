«Концерн Галнафтогаз» вырос в рейтинге «Forbes-Украина»

«Концерн Галнафтогаз» поднялся на 18 место в рейтинге 200 крупнейших компаний Украины, который ежегодно составляет журнал «Forbes-Украина». В прошлом году компания занимала в этом рейтинге 19 место с более чем 12 миллиардов гривен выручки и 265 миллионами гривен прибыли. В текущем году «Концерн Галнафтогаз» поднялся на ступеньку выше, имея почти 14 миллиардов гривен выручки и 280 миллионов гривен прибыли.



Сеть АЗК «ОККО», которой управляет «Концерн Галнафтогаз», сегодня является третьей по величине среди всех автозаправочных сетей в Украине и считается признанным лидером по эффективности управления. «ОККО в среднем продает вдвое больше заправок других сетей», - цитирует «Forbes-Украина» эксперта топливного рынка, директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.



«Можно выделить несколько драйверов, благодаря которым наша компания настолько динамично развивается, – комментирует вице-президент «Концерна Галнафтогаз» Василий Даниляк. – Это активное развитие сети АЗК, это выведение на рынок новых продуктов и услуг, это эффективно построенные бизнес-процессы. Все эти факторы обеспечили компании дополнительную прибыль и рост реализации. А прозрачная система управления нашим бизнесом, открытость в принятии решений стала залогом доверия со стороны акционеров и кредиторов, а соответственно и ключом к долгосрочному и дешевому финансированию наших проектов».



Справка

ПАО «Концерн Галнафтогаз» является оператором сети АЗК «ОККО» - одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, в состав которой сегодня входит более 380 АЗК во всех регионах страны. Он также управляет самой большой в Украине сетью заведений питания в дороге, работающей под брендами A la minute, Pasta mia, Hot café. В структуре сети «ОККО» работает 9 нефтебаз и 12 аккредитованных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.