Проект Трудового кодекса Стояна-Сухого существенно ущемляет права трудящихся и не может быть принят - профсоюзы

Киев. 30 сентября. УНИАН. Новый проект Трудового кодекса, поданный в Верховную Раду депутатами-регионалами Александром Стояном и Ярославом Сухим, существенно ущемляет права трудящихся.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец и народный депутат Украины (фракция ВО «Батьківщина») Андрей Павловский.

В частности, ущемлением прав трудящихся участники пресс-конференции считают увеличение испытательного срока при зачислении сотрудников в штат с 3 до 6 месяцев с предоставлением права уволить в течение этого срока сотрудника с предупреждением за 3 дня.

“Молодой раб отработал без трех дней 6 месяцев, а потом ему объявили - уважаемый, ты нам не подходишь, и до свидания”, - отметил Волынец.

Также ущемлением Волынец и Павловский считают введение нормы, позволяющей принимать сотрудников на работу по договору на 2 месяца и продлевать такой договор на такой же срок в течение 5-10 лет.

“Если этот человек заболел на 2 недели - то работодатель может уволить его без всякого предупреждения”, - отметил Волынец.

Также ущемлением, по мнению участников пресс-конференции, может считаться установка видеонаблюдения за сотрудниками, ужесточение ответственности за проведение забастовок, а также возможность увольнения сотрудников в случае отказа от прививок или прохождения медосмотра.

Павловский и Волынец высказали мнение, что законопроект не будет принят Верховной Радой.

“Уверен, что и этот новый Трудовой кодекс получит негативную оценку из-за того, что он существенно снижает социальные права наемных работников и вообще нарушает права человека, его в любом случае нельзя рассматривать и принимать в Верховной Раде. До саммита в Вильнюсе вряд ли будут рассматривать документ, который нарушает права человека. Но в 2014 году будет еще одна попытка принять этот “кодекс рабства”, как его называют эксперты. Если в 2014-м выдержим оборону, тот в 2015-м – в год выборов Президента, вряд ли такой непопулярный документ будут смелость рассматривать”, - отметил Павловский.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты, члены фракции Партии регионов Александр Стоян и Ярослав Сухой внесли проект Трудового кодекса (№2902) в ВР в конце апреля 2013 года.

Этот проект вызывал волну критики со стороны политиков, экспертов и профсоюзов, поскольку значительно сужает права наемных работников и профсоюзов.

24 мая министр социальной политики Наталия Королевская заявила, что не поддерживает зарегистрированный в Верховной Раде проект Трудового кодекса «В Трудовом кодексе не может быть и речи о сужении прав профсоюзов, наемных работников и ухудшения условий труда. Судя по содержанию, проект Трудового кодекса был разработан до вступления в силу Закона «О занятости населения», который устанавливает новые правила на рынке труда, а также ряда других законов. Соответственно, текст проекта кодекса нуждается в существенной доработке», - сказала Королевская.

В конце августа депутаты Сухой и Стоян внесли в ВР доработанный проект Трудового кодекса.