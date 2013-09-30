Участники Врадиевского шествия переносят акцию в Киеве, чтобы «не давить на суд»

Киев. 30 сентября. УНИАН. Участники Врадиевского шествия переносят свою акцию в Киеве, чтобы «не давить на суд».

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Координатор Врадиевского движения Василий Любарец отметил, что 10 октября на столичный Майдан Незалежности должны были прибыть участники 100-тысячного шествия «От Врадиевки до Страны любви».

По его словам, суд над насильниками жительницы Врадиевки Ирины Крашковой только недавно начался, и нужно дать судьям возможность «продемонстрировать свое беспристрастие без наименьшего давления».

«Учитывая особенности текущего момента, Врадиевское движение продолжает добиваться справедливости по делам «врадиевских ходоков» и всех, кто обращается к нам за помощью. А шествие «От Врадиевки до Страны любви», как наше последнее и решающее действие, переносит ко времени, когда все аргументы по установлению конституционного строя в Украине будут исчерпаны», - сообщил Любарец.

В свою очередь, активист Врадиевского движения Владимир Иванов объяснил, что перенесением мероприятия его участники «дают шанс» для того, чтобы был «справедливый приговор по делу Крашковой», «чтобы не говорили о том, что оказывалось давление общественности. Хотя мы и будем требовать справедливого решения именем Украины».

Иванов отметил, что для общей защиты от «так называемых органов власти» они готовы объединить общественные организации Украины. «Мы сегодня продолжаем работать в регионах, продолжаем объединительную работу для того, чтобы произошло действительно то, что у нас ключевое есть во Врадиевском шествии, что «все вместе и в одно время», - заявил Иванов.

По его словам, сегодня много людей «готовы к борьбе», но они не видят рядом с собой правозащитников, поэтому создают единую команду совместно с правозащитниками для того, чтобы иметь возможность «прийти в то время, когда мы определимся, на Майдан, если не увидим изменений в стране после этих подписаний, которые состоятся в Вильнюсе (речь идет о Соглашении об ассоциации с ЕС – УНИАН), и тех событий, о которых заявляет власть: (принятие), - закона о прокуратуре, закона о выборах, и то, что они будут приобщаться и прислушиваться к гражданскому обществу».

Как отметила активистка Врадиевского движения, юрист Екатерина Смирнова, до сих пор нет ответа от правоохранительных органов относительно заявлений о разгоне акции 18 июля в Киеве. «Не открыто уголовное производство, у нас нет сведений, что оно открыто - относительно 18 июля, относительно разгона «Беркутом» мирного собрания», - сказала она.

Смирнова добавила, что активисты готовы устраивать следующее шествие в то время, когда еще «юридически не решились» последствия предыдущей. «Еще не привлечены к ответственности те, кто давал команду нападать на людей, которые были на Майдане», - сказала юрист.

На вопрос журналистов относительно двойного гражданства Любарец сообщил, что и до сих пор имеет два паспорта - Украины и США.

В комментарии УНИАН он отметил, что не собирается отказываться ни от одного из паспортов. «Это нарушение моих прав как человека, потому что я считаю, что человек может жить там, где он хочет, где считает нужным. А если государство этому противодействует, то оно нарушает права человека, пытаясь запретить двойное гражданство», - сказал Любарец. По его словам, паспорт США дает ему возможность «быть, где угодно, когда угодно, когда я считаю нужным».

Как сообщал УНИАН, 13 августа Любарец сообщил, что 2 октября в 10.00 стартует всеукраинское шествие “От Врадиевки до Страны любви”. “Оно стартует одновременно по всей Украине и достигнет Майдана Незалежности в Киеве в 18.00 10 октября и перейдет в бессрочные майданы в городах и селах Украины до полной победы. Шествие, используя исторический опыт, охватит всю Украину, каждое село и поселок, городок и город, а также всех, кто считает себя украинцем со всего мира – Канады, Америки, Бразилии, Австралии. Основные принципы шествия – это мирная, открытая, уличная и жертвенная акция”, - отметил Любарец.

По его словам, целью акции является, в частности, отставка Президента Виктора Януковича и возвращение власти народу Украине, освобождение всех несправедливо осужденных.

2 августа Любарец заявил, что никогда не скрывал, что жил в Америке, и продемонстрировал паспорта гражданина Украины и гражданина США. По словам Любарца, он поехал в Америку в 1998 году после того, как его дочь вышла там замуж, потому что в Украине не было жилья и работы. "Я поехал туда не за колбасой, а изучать свободу", - сказал он.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. ее госпитализировали в реанимации.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений был задержан лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергея Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой сообщения об изменении квалификации действий по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (причинение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 и ч. 2 ст. 115 (осуществление оконченного покушения на преднамеренное убийство, осуществленное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский райсуд начал судебный процесс. В соответствии с решением суда, начало рассмотрения дела по существу назначено на 8 октября.