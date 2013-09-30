Киевские автомобилисты готовят акцию протеста против нового повышения акциза на бензин

Киев. 30 сентября. УНИАН. Общественные организации, защищающие права автомобилистов, готовятся провести 15 октября акцию протеста с целью сорвать планы правительства повысить акциз на бензин. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр Данилюк и глава Всеукраинского профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

«15 октября будет проведена предупредительная, короткая акция, участники которой будут защищать свои права. Скорее всего, мы заблокируем движение в правительственном квартале», - сообщил Данилюк. «Мы готовы сотрудничать с правительством, но только при условии полной открытости и прозрачности механизма проведения акцизной политики, чтобы мы четко понимали, на что тратят наши деньги», - добавил Попик.

Кроме того, Данилюк является основателем инициативы «Автофронт», которая призвана защищать права автомобилистов. По словам Данилюка, по состоянию на 30 сентября текущего года более 5 тыс. человек уже присоединились к данной инициативе и полностью готовы к участию в акции-протесте 15 октября.

"Правительство пытается нас убедить, что плохие дороги - это следствие дешевого бензина. Очевидно, что плохие дороги - следствие беспрецедентного разворовывания налогов, которые мы с каждого литра платим. Мы требуем прозрачного сбора и расходов акцизов с топлива, которые, будучи фактически дорожным сбором, должны идти исключительно на строительство и ремонт дорог", - подчеркнул Данилюк.

По словам участников пресс-конференции, весной этого года правительство активно обсуждало планы повышения акциза на бензин и даже подготовило два соответствующих законопроекта, однако под давлением общественности власть пока не решилась подавать эти проекты законов в Верховную Раду.

Одним из главных лоббистов повышения акциза на топливо, по словам Данилюка, является генеральный директор «Укравтодора» Евгений Прусенко. При этом Данилюк сообщил, что 27 сентября состоялась встреча главы «Укравтодора» с премьер-министром Николаем Азаровым, главной темой которой было повышение акциза на бензин.

«Но как только украинские автомобилисты обнародовали информацию о проведении протеста, чиновники мгновенно отреагировали, опровергнув соглашение между премьер-министром и главой «Укравтодора», уверяя, что повышения акцизов на бензин не будет», - сказал Данилюк, добавив, что его настораживают регулярные заявления Азарова о том, что плохое качество украинских дорог – результат дешевого бензина.

Данилюк также обратил внимание на то, что в последнее время по неизвестным причинам поступления от уплаты акцизов в государственный бюджет сократились на 36-40%, в частности, по официальным данным Министерства финансов, уже в 2013 году государственный бюджет недополучил 10 млрд грн от уплаты акцизов, хотя потребление топлива не сильно сократилось.

В связи с этим на пресс-конференции было предложено усилить общественный контроль за целевым использованием средств, полученных от сбора акциза на топливо.

Как сообщал УНИАН, в течение 2013 года глава «Укравтодора» Евгений Прусенко неоднократно заявлял о необходимости повышения акцизов на нефтепродукты, чтобы таким образом увеличить поступления средств на ремонт и строительство автодорог.

По данным «Укравтодора», на сегодняшний день в Украине акциз на бензин составляет 198 евро за тонну, в то время как в европейских странах - 550-900 евро за тонну. Акциз на дизельное топливо в зависимости от содержания серы в Украине составляет 46-98 евро за тонну, а в Европе - 400-700 евро за тонну.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о том, что Мининфраструктуры готово подать на рассмотрение правительства и парламента законопроект о повышении акциза на топливо, который на сегодняшний день остается одним из самых низких в Европе. Однако позднее в Мининфраструктуры уточнили, что проект закона является лишь одним из возможных решений вопроса привлечения дополнительных средств для развития автомобильных дорог страны, но отнюдь не единственным.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.