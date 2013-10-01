Нет гарантии подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, потому что Украина до сих пор не решила «вопрос Тимошенко» - общественный мониторинг

Киев. 1 октября. УНИАН. Нет гарантии подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС в ноябре на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», потому что украинские власти до сих пор не решили «вопрос экс-премьер-министра Юлии Тимошенко».

Об этом заявил украинский национальный координатор Форума гражданского общества «Восточного партнерства» Александр Сушко во время пресс-конференции в УНИАН, на которой эксперты презентовали свои выводы по актуальному состоянию выполнения Украиной условий подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе в ноябре. Общественный мониторинг инициирован Международным фондом "Возрождение".

Сушко подчеркнул, что на сегодняшний день есть определенный прогресс, в частности, в принятии Верховной Радой необходимых изменений к законодательству.

Кроме того, по его словам, как реакция на неконструктивное давление со стороны России, в Украине сформировался консенсус политических элит относительно приоритетности выполнения мероприятий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время Сушко отметил, что на сегодняшний день нет уверенности, что позитивные тенденции и имеющиеся достижения достаточны для того, чтобы гарантировать подписание Соглашения в ноябре.

«Ситуация сейчас позволяет разные интерпретации, насколько "ощутим" имеющийся прогресс, является ли стакан скорее полупустым, или все же скорее полуполным», - добавил он.

По словам эксперта, степень “ощутимости” прогресса будет оценивать Совет ЕС, который состоит из представителей всех государств-членов. Он подчеркнул, что с конца сентября работает рабочая группа совета, а уже 21 октября Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассмотрит вопрос, подписывать ли Соглашение с Украиной, а в случае разногласий в позициях, решение еще может быть принято на следующем заседании 18 ноября (за 10 дней до Вильнюсского саммита).

«Никаких решений в ночь перед саммитом никто принимать не будет, поэтому необходимо понять, что время ограничено», - сказал он.

Вместе с тем Сушко подчеркнул, что «как бы мы к этому ни относились, но вопрос Юлии Тимошенко остается ключевым - он приобрел такой уровень символизма для европейских элит, что безотносительно к оценке ее политической деятельности, к ее решениям, к обстоятельствам, которые привели к ее нынешнему положению, на сегодняшний день ее дело выглядит символом выборочного судопроизводства, и если украинская сторона не предпримет хотя бы очевидных шагов к решению этого вопроса на протяжении ближайших недель, то шансы на заключение Соглашения об ассоциации невысоки».

В свою очередь заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый сказал, что «без решения вопроса Тимошенко тем или иным образом вряд ли мы можем надеяться на введение в действие этого соглашения».

Он добавил, что «подписание (Соглашения об ассоциации) также в большой степени зависит от решения этого вопроса, и хотя мы не нострадамусы, но создается впечатление, что этот вопрос имеет шанс на решение до Вильнюса».

Чалый подчеркнул, что важный момент – выполнение критериев, необходимых для подписания соглашения. «Мы чувствуем, что позиция Брюсселя серьезно корректируется - более благоприятная сейчас, более открытая линия ЕС на подписание соглашения, но это не гарантировано на 100%», - добавил он.

Чалый высказал убеждение, что «в первую очередь своими действиями не столько украинская власть, сколько Российская Федерация определенным давлением на Украину создала сегодня в Брюсселе такой фон, который с одной стороны вызывает обеспокоенность в некоторых странах ЕС, а с другой подталкивает ЕС к большей открытости в вопросе «Восточного партнерства».

«Мы осознаем то, что сегодня решение о подписании соглашения не будет зависеть от наших оценок, а будет зависеть, в первую очередь, от политических решений в странах ЕС, но дальше нужно будет вести работу по имплементации соглашения», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС должен быть начат сразу после его подписания.

«И это предложение от нашего общественного мониторинга, чтобы это предложение рассмотрели и в Киеве, и в Брюсселе, и ввели сразу с момента подписания соглашения постоянный мониторинг», - добавил он.

Кроме того, Чалый подчеркнул, что главным позитивом в области реформирования избирательного законодательства стало назначение выборов (на 15 декабря с.г.) в пяти округах, в которых на прошлогодних парламентских выборах не были избраны депутаты-мажоритарщики.

По его словам, вместе с тем, остается нерешенной проблема двух депутатов-мажоритарщиков, лишенных мандатов по сомнительным решениям суда – более того, к ним добавился еще один депутат.

Эксперт заметил, что также на основании «спорного» решения Конституционного суда отложены выборы мэра Киева и депутатов горсовета.