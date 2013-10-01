Среди 11 областных центров самым публичным городом признали Ивано-Франковск, «самым закрытым» - Ужгород – «Опора»

Киев. 1 октября. УНИАН. В общем рейтинге публичности местного самоуправления первое место занял Ивано-Франковский городской совет с показателем 68%. На втором месте оказались органы местного самоуправления Луцка (65%), на третьем – Львова (61%). Среди аутсайдеров – Черкасский (39%) и Ужгородский (32%) городские советы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил Александр Неберикут, координатор кампании «Измерение Индекса публичности местного самоуправления» Гражданской сети «Опора».

В отношении публичности городских голов эксперт отметил, что «самые публичные городские головы работают в Ивано-Франковске (Виктор Анушкевичус - 74%) и Луцке (Николай Романюк - 73%), на третьем месте – мэр Донецка Александр Лукьянченко с 68%. Последнюю ступеньку занял исполняющий обязанности городского головы Черкасс Виктор Билоусов (33%)».

Что касается исполнительных органов, то, согласно данным исследования, рейтинг возглавляют Ивано-Франковск и Львов с 80% и 73% соответственно. Последнюю позицию заняли исполнительные органы Ужгородского городского совета. Самым низким в рейтинге публичности оказался депутатский корпус, ни один не достиг уровня в 55%. На первом месте в этом рейтинге были депутаты городского совета Луцка, а наименее публичными – городские избранники Ужгорода.

Координатор исследования заметил, что методология измерения позволяет сравнивать результаты по трем взаимосвязанным принципам публичности – прозрачности, как процессу обнародования местной властью по собственной инициативе информации, которая представляет общественный интерес; открытости, как процессу предоставления властью доступа к информации и подотчетности, то есть процессу систематического информирования общественности о результатах своей деятельности.

Относительно принципов публичности, Неберикут доложил, что самые «низкие рейтинги получил параметр «подотчетность депутатов» - ни один совет не преодолел барьер в 53%. В свою очередь, единственный параметр, в котором лидер рейтинга пересек отметку в 90%, - это «открытость исполнительных органов». Первое место заняли исполнительные органы Ивано-Франковского городского совета – 92%».

*** Сравнительное исследование осуществлялось в течение последних четырех месяцев независимыми экспертами сети партнеров по измерению Индекса публичности органов местного самоуправления, по инициативе львовской команды гражданской сети ОПОРА. В целом, в этом году кампания мониторинга охватила 11 областных центров Донецка, Ивано-Франковска, Луганска, Луцка, Львова, Николаева, Одессы, Ривне, Черкасс, Чернигова и Ужгорода. Проект осуществлялся при финансовой поддержке Европейского Союза.