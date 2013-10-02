ВР и правительство Украины должны создать новую нормативно-правовую базу, регулирующую сферу выдачи гражданам документов - эксперт

Киев. 2 октября, УНИАН. Парламент и правительство Украины должны создать новую нормативно-правовую базу, регулирующую сферу выдачи гражданам любого документа.

Об этом заявил член правления Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Владимир Батчаев на пресс-конференции в УНИАН.

Эксперт подчеркнул, что причины летнего коллапса с оформлением и выдачей заграничных паспортов связаны с законодательной базой, нормы которой не дают возможности защитить права граждан, которые хотят получить административные услуги от Государственной миграционной службы Украины. По его словам, эта служба “является одним из самых злостных нарушителей закона об административных услугах”. Он подчеркнул, что она не показывает гражданам “на основание чего, каким образом, за какую плату можно получить услугу”.

Батчаев подчеркнул, что эта служба с марта 2013 года упростила работу для своих сотрудников и теперь должностные лица миграционной службы не должны составлять опись документов, которые принимают от граждан, а в результате потом невозможно доказать, что ты сдал все необходимые документы, например, для того, чтобы в ОВИРе получить приглашение для въезда иностранца в Украину.

Батчаев подчеркнул, что закон об административных услугах указывает, что запрещено требовать от граждан предоставление справок и другой любой информации, которая находиться в ведении государственных органов власти. По его словам, на местах сотрудники ГМС “принуждают граждан самостоятельно оформлять справки о несудимости, хотя должны сами проверять эту информацию”.

Батчаев, сказал, что “именно сотрудники миграционной службы настойчиво принуждали посетителей воспользоваться услугами предприятия “Документ”, которое должно предоставлять консультационные услуги, оказывать помощь в подготовке так называемого «пакета документов» для получения той или иной услуги. «В принципе, идея хорошая, но на практике, предприятие “Документ” услуги гражданам не предоставляет и вместе с тем за эти непредоставленные услуги нужно платить достаточно большую сумму”, - подчеркнул эксперт. Он привел пример вклейки фотографий во внутренний паспорт. По его словам, “отдел миграционной службы направляет граждан оплатить 30 грн, а с августа - 25 грн в “Документ” за консультацию и предоставление бланка для вклейки фотографии в паспорт при достижении 25 и 45 возраста. А что здесь нужно консультировать? Вклейка фотографии должна быть бесплатной”. Он считает, что это предприятие должно быть ликвидировано, поскольку “Документ”- это “ненужный и дорогостоящий для нас посредник”.

В то же время Батчаев подчеркнул, что “не следует обвинять во всех бедах миграционную службу, поскольку в проблемах обслуживания граждан в паспортных подразделениях виноваты не они, а это, прежде всего, недоработки парламента и правительства, поскольку хватит уже латать документы 1994-1995 годов, а нужно установить понятные для каждого правила игры”. При этом он подчеркнул, что “человек не должен обращаться в суд, чтобы узнать элементарное, - сколько стоит паспорт”.

Эксперт Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Сергей Швец подчеркнул, что существуют похожие проблемы и с Министерством внутренних дел при предоставлении административных услуг. По его словам, там нет четкой информации об услугах, которые предоставляет милиция. В частности, невозможно найти ни информационных, ни технологических карт по предоставлению услуг автомобильной инспекцией. Швец подчеркнул, что на сегодняшний день вне правового поля находятся услуги, предоставляемые милицией, по оформлению собственности на оружие.