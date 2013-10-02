Дистрибьюторская компания «АвтоЗАЗ-сервис» планирует в 2013 году реализовать около 18 тыс. автомобилей

Киев. 2 октября. УНИАН. Дистрибьюторская компания «АвтоЗАЗ-сервис» планирует в текущем году реализовать около 18 тыс. автомобилей всей продуктовой линейки ЗАЗ, а именно: ЗАЗ VIDА, ЗАЗ Forza, ЗАЗ Lanos, ЗАЗ Sens.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Филиала «АвтоЗАЗ-сервис» Андрей Залуцкий.

«На сегодняшний день, за 9 месяцев текущего года, мы реализовали 12 тыс. автомобилей, но до конца этого года планируем эту цифру поднять до 17,5-18 тыс. автомобильных единиц», - сказал Залуцкий.

При этом он отметил, что дистрибьюторская компания «АвтоЗАЗ-сервис» занимает одну из лидирующих позиций на отечественном автомобильном рынке. На протяжении долгого времени бренд ЗАЗ остается неизменным лидером реализации автомобилей в Украине.

По словам Залуцкого, в апреле 2012 года состоялась презентация новой модели - ЗАЗ VIDA. На протяжении 2012 года ЗАЗ VIDA пользовалась значительным успехом среди покупателей. В частности, в 2012 году было реализовано более 2,1 тыс. автомобилей, что составляет почти 15% от общего объема продаж автомобилей ЗАЗ.

Одновременно для популяризации автомобильной модели ЗАЗ VIDA был организован социальный проект под лозунгом «Установи автомобильный рекорд Украины на ЗАЗ VIDA!». Организаторами проекта выступили журнал «Автомир» и дистрибьюторская компания «АвтоЗАЗ-сервис».

«Как официальный дистрибьютор автомобилей ЗАЗ в Украине, мы понимали, что проект, посвященный установлению рекорда, имеет определенный риск для нашей компании, но, не смотря на это, мы все-таки решились на этот шаг, ведь были уверены, что ЗАЗ VIDA полностью справиться с поставленной задачей. ЗАЗ VIDA — наш флагман, качество и отличительные эксплуатационные характеристики которого сегодня подтвердил уникальный автомобильный рекорд Украины», - сообщил Залуцкий.

Присутствовавший на пресс-конференции главный редактор журнала «Автомир» и один из основных инициаторов тетст-драйва Виталий Новак сообщил, что автозабег стартовал в Киеве 14 сентября, а финишировал 18 сентября. В масштабном автопробеге участвовали 12 «народных» водителей. Смена экипажа проходила в 12 городах Украины: Шостке, Харькове, Луганске, Бердянске, Феодосии, Евпатории, Одессе, Крыжополе, Черновцах, Мукачеве, Львове и Сарнах.

«Дистрибьюторская компания «АвтоЗАЗ-сервис» совместно с журналом «Автомир» установили автомобильный рекорд Украины — самый длинный тест-драйв вокруг всей Украины на автомобиле ЗАЗ VIDA, не выключая двигатель — 4700 км всего за 4 дня», - сообщил Новак.

Рекорд зафиксировала организация «Национальный реестр рекордов». «Мы приятно удивлены высоким качеством технического сопровождения этого рекорда. Программное обеспечение автомобиля было представлено на высоком уровне. Доказательная база, сформированная на основе этих материалов, позволяет нам заявить о новом национальном достижении», - прокомментировал эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин, присутствовавший на пресс-конференции.

Справка УНИАН. Компания «АвтоЗАЗ-сервис» - официальный дистрибьютор автомобилей ЗАЗ в Украине, представляющий продукцию Запорожского автомобилестроительного завода - единственного в Украине предприятия, обладающего полным циклом производства автомобилей, а именно автомобилей ЗАЗ VIDA, ЗАЗ Forza, ЗАЗ Lanos, ЗАЗ Sens.

Запорожский автомобильный завод - единственное в Украине предприятие, которое обладает полным циклом производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. На заводе создано и постоянно совершенствуется качественно новое современное высокотехнологичное производство, которое соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001 версии 2000 года и вносит значительный вклад в развитие государственной экономики.