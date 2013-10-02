Пенсионеры-чернобыльцы просят руководителей страны помочь уладить конфликт с Пенсионным фондом в Белой Церкви

Киев. 2 октября. УНИАН. Пенсионеры-чернобыльцы, ведущие предпринимательскую деятельность в Киевской области, обратились к Президенту и правительству Украины с просьбой помочь уладить конфликт, возникший с Пенсионным фондом в городе Белая Церковь.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор Лиги предпринимателей Белоцерковщины, предприниматель-чернобылец, пенсионер Людмила Яценко.

«Мы просим Президента, наше правительство найти компромисс в решении вопроса, чтобы люди не потеряли веру в закон и смогли решить конфликт», - сказала она.

По словам Яценко, предприниматели-чернобыльцы через некоторое время после выхода на пенсию узнали о наличии долга по единому социальному взносу и о штрафах, которые нужно выплатить из-за его неуплаты.

«Когда я выходила на пенсию, мне сказали, что все хорошо, поздравили с тем, что я теперь пенсионер и ни о каких долгах не говорили. О них я узнала через полгода. Тогда же мне предъявили штраф», - рассказала предприниматель-чернобылец, пенсионер Ирина Глущенко.

По данным Яценко, Пенсионный фонд объясняет задержку в сообщении о наличии долга сбоем в электронной системе. Также представители Пенсионного фонда в Белой Церкви порекомендовали пенсионерам обращаться в суды, чтобы доказать неправомерность наложения штрафов.

Яценко добавила, что пенсионеры Белой Церкви обеспокоены наличием таких штрафов, сумма которых зависит от срока задолженности: для некоторых пенсионеров штраф составил 2 тыс. грн, а для некоторых - 16 тыс. грн. Яценко сообщила, что в случае нерешения проблемы в ближайшее время пенсионеры-чернобыльцы планируют устроить акцию протеста, а также могут вовсе отказаться вести предпринимательскую деятельность в Белой Церкви.

«Я боюсь, что люди после сдачи документов (на ведение предпринимательской деятельности - УНИАН) не вернутся в легальную предпринимательскую деятельность», - подчеркнула она.

Яценко добавила, что такая проблема была выявлена только в Белой Церкви, что можно пояснить внутренними инициативами в Пенсионном фонде Белоцерковского района.

Как сообщал УНИАН, предприниматели Белой Церкви выступили за инициативу по снижению единого социального взноса до 15% и провели ярмарку мастеров в поддержку этой инициативы.

Пенсионный фонд Украины в январе-августе 2013 года собрал 123 млрд грн платежей по единого социальному взносу, что на 0,8% больше плана поступлений и на 6,5% больше показателя января-августа 2012 года.

С 1 октября 2013 года Министерство доходов и сборов Украины приступило к администрированию единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в связи с вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс, принятых Верховной Радой в июле текущего года.