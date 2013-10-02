Предприниматель считает незаконными решения суда, который отпустил его похитителей из-под стражи

Киев. 2 октября. УНИАН. Пострадавший от действий бизнес-партнеров предприниматель Александр Попов считает незаконными решения Подольского райсуда Киева, которыми его похитителей отпустили из-под стражи.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, судья, в производстве которой находится это дело, “грубо нарушает законодательство Украины”. Как сказал Попов, дело рассматривается с июня 2012 года, а трое из четверых подозреваемых выпущены из-под стажи необоснованно. Бизнесмен просит Президента Украины взять дело на личный контроль.

Попов рассказал, что его жена покончила жизнь самоубийством в связи с давлением на нее человека, который был другом их семьи и с которым они пересекались в бизнесе. По его словам, у семьи был ряд обувных магазинов, в том числе в городе Александрия Кировоградской области. Он подчеркнул, что тогда не было заведено дело по доведению до самоубийства. Попов утверждает, что в августе 2011 года он “был похищен и вывезен в лес 4 неизвестными людьми” по заказу якобы этого же бывшего друга семьи. Как утверждает Попов, угрожая ему смертью и смертью членов его семьи, от него требовали написать долговую расписку на сумму 1 млн 200 тыс. грн, что соответствовало 150 тысячам долларов. Он эту расписку написал, но специально неправильно указал фамилию своего бывшего друга, на чье имя и писалась долговая расписка.

Были задержаны 4 подозреваемых в похищении, а бывший друг сейчас на подписке о невыезде. Попов утверждает, что судья, которая ведет дело, нарушает законодательство, в частности, приняла решение об освобождении из-под стражи 3 и 4 подозреваемых.

В свою очередь директор юридической компании “Никитин, Овсянников и партнеры”, адвокат Виктор Овсянников считает, что “в этом деле просматриваются некие моменты, которые позволяют усомниться в непредвзятости правосудия”. “То, что касается освобождения из-под стражи подозреваемых, и постановлений, которые выносила судья, то это вызывает недоумение, поскольку при освобождении из-под стражи, при изменении меры пресечения всегда судья должен руководствоваться Уголовно-процессуальным кодексом Украины, где четко предусмотрено, что изменить меру пресечения можно только в случае, если изменились какие-то обстоятельства по делу”, - добавил он.

При этом адвокат подчеркнул: “Но, как известно из материалов дела, подозреваемые лица находились на территории Украины незаконно, у них нет места работы, нет прочных каких-то социальных связей и в любой момент они просто могут покинуть территорию Украины и станут недосягаемы для украинского правосудия”. Овсянников сказал, что “на практике редко осуществляется освобождение таких лиц из-под стражи”.

Он также сообщил, что их освобождение из-под стражи мотивировалось ухудшением состояния здоровья, но в документах “из следственного изолятора на адвокатские запросы говорится о том, что данные лица не обращались вообще за медицинской помощью”.