Местные власти заявляют о блокировании Госказначейством средств территориальных общин

Киев. 3 октября. УНИАН. Государственное казначейство Украины блокирует средства территориальных общин, что не позволяет местным властям своевременно выплачивать зарплаты и ставит под угрозу начало отопительного сезона.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили чиновники из трех украинских городов, а также представители общественных организаций.

«Несмотря на то, что эти средства сегодня находятся на счетах городского бюджета, воспользоваться фактически ими можно лишь в каком-то процентном соотношении. Из-за этого мы получаем такую проблему, как отсутствие подрядчиков на многие виды работ, которые сегодня крайне необходимы населению – ремонт крыш, дорог, освещения, детских садов. Это те проблемы, которые нужно решать сегодня, и те проблемы, за которые община заплатила живыми деньгами, которые, подчеркиваю, есть на счетах», – сообщил мэр Бахчисарая Константин Рубаненко

Как заявил на пресс-конференции депутат Харьковского облсовета Иван Варченко, Госказначейство также имеет огромные задолженности перед местными общинами Харьковской области.

«По Харькову с весны этого года тянется казначейская задолженность в пределах 200 млн грн, и это достаточно ощутимо. И она не увеличивается и не уменьшается. Она так и остается уже четыре или пять месяцев», – сказал Варченко, отметив, что, по его данным, такая задолженность по всей Украине составляет около 25 млрд грн.

По словам координатора гражданского движения «Общее дело» Александра Данилюка, из-за действий Госказначейства социальные выплаты проводятся несвоевременно, а начало отопительного сезона ставится под угрозу.

«Задолженность по социальным выплатам, хотя это не является вопросом органов местного самоуправления, на самом деле уже превышает 1 млрд грн. Если мы говорим о тех бюджетниках, которые работают на коммунальных предприятиях, которые находятся на содержании местных советов, фактически задолженность составляет громадные суммы, и в некоторых регионах люди по пять, по четыре месяца не получают зарплату», – сказал Данилюк.

«Во многих городах сегодня есть проблемы с тем, чтобы обеспечивать освещение улиц. Многие мэры заявляют о том, что будут серьезные проблемы с подготовкой к отопительному сезону. Проблемы действительно серьезные, и они указывают на одну действительно серьезную проблему – это то, что на сегодняшний день центральный бюджет решил все свои проблемы путем такого вот негласного секвестра местных бюджетов», – добавил он.

Присутствовавшая на пресс-конференции мэр Равы-Русской Ирина Верещук отметила, что подобные проблемы существуют и на Западной Украине, и призвала власть вмешаться на законодательном уровне.

«У нас есть вопросы к власти: почему отсутствует на сегодняшний день законы, которые бы не позволили органам Госказначейства делать то, что сегодня происходит? Это позиция Равы-Русской,и меня поддерживают наши коллеги во Львовской области», – заявила она.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Вместе с тем, по информации экс-министра финансов, народного депутата от фракции УДАР Виктора Пинзеника, доходы государственного бюджета в августе составили 21,3 млрд грн, что на 24,4% меньше аналогичного показателя прошлого года и является тревожным бюджетным сигналом.

«Из приведенных данных очевидно, что оценки возможного невыполнения бюджета и, соответственно, увеличения дефицита ухудшаются», - подчеркнул экс-министр финансов. По его мнению, недобор средств может составить до 35-40 млрд грн, что потребует от правительства принятия мер по предотвращению опасной бюджетной ситуации.

Ранее Пинзеник прогнозировал, что недобор средств в госбюджет по итогам 2013 года составит 25-30 млрд грн.